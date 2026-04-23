El mejor invento contra la inseguridad: un pequeño dispositivo con toda la protección necesaria

Este nuevo accesorio compacto tiene todas las funciones que necesitas para el día a día y su respuesta ante riesgos es inmediata.

La tecnología de uso personal evolucionó de manera notable en los últimos años y cambió los hábitos cotidianos. Por ejemplo, antes el hecho de perder las llaves implicaba una gran preocupación, pero hoy en día eso tiene soluciones rápidas desde el celular. A partir de este avance, se abrieron las puertas a nuevos inventos pensados para el cuidado de los objetos más costosos.

Es por eso que ahora aparece un accesorio que va más allá de simplemente localizar. Su diseño es más compacto, pero esconde herramientas que buscan a brindar asistencia en momentos críticos . Con una alerta sonora, ubicación en tiempo real y comunicación directa, este invento se volvió una alternativa interesante.

El dispositivo, conocido como Pebblebee Halo, se presenta como un híbrido entre rastreador y sistema de resguardo personal . A diferencia de otros equipos que solo sirven para encontrar objetos, este modelo suma una función adicional orientada a la protección.

Su aspecto es muy similar al de un llavero común , aunque su interior integra tecnología avanzada. Funciona con redes de localización tanto de Apple como de Google, lo que permite ubicarlo desde distintos celulares. Uno de los puntos centrales es su capacidad de reacción ante situaciones de riesgo , ya que el equipo se divide en dos partes y, al separarlas, activa un protocolo de emergencia. En ese instante, emite una alarma de 130 decibeles y prende una luz LED estroboscópica de 150 lúmenes .

El nivel de sonido es lo suficientemente alto para llamar la atención incluso en una distancia amplia junto con la luz brillante. Ambas funciones buscan disuadir a los posibles agresores y alertar a quienes se encuentren cerca.

El equipo también cuenta con linterna incorporada y una batería recargable mediante USB-C que ofrece una duración de hasta 12 meses con una sola carga. Su peso es de apenas 28 gramos y cuenta con una certificación IP66, que asegura resistencia frente al polvo y al agua.

Sencillo y seguro: cómo funciona

La configuración inicial del dispositivo se hace desde una aplicación en el celular, donde el usuario elige la red de rastreo y define los contactos de confianza que recibirán las alertas. Una vez vinculado, el equipo queda listo para operar en segundo plano. En condiciones normales, funciona como localizador de objetos como mochila, billetera o llaves.

En caso de emergencia, el mecanismo se activa directamente. Al separar las dos mitades del dispositivo, se dispara la alarma sonora y la luz intermitente. Este diseño busca que la respuesta sea inmediata, sin tener que depender de desbloqueos o aplicaciones.

Al mismo tiempo, se envía un mensaje automático a los contactos seleccionados que incluye un enlace con la ubicación en tiempo real, lo que facilita que otras personas puedan asistir o dar aviso a autoridades si es necesario. El sistema de alertas, llamado Alert Live, incluye un período inicial sin costo durante 12 meses, luego de ese plazo, requiere una suscripción anual de 25 dólares.