Un pequeño error terminó con su sueño de ganar 180 millones de dólares: la historia de Rachel Kennedy

Una situación increíble dejó a una joven frente a una oportunidad única, pero se le esfumó en cuestión de minutos.

Las historias de éxito en los juegos de azar, como la lotería , suelen ilusionar a la mayoría y generarles expectativa . Muchas personas prueban suerte con la esperanza de ganar millones y cambiar su vida de un momento a otro. De todas formas, no todas estas anécdotas terminan de la manera más esperada.

En algunos casos, una mínima distracción puede hacer que uno pase de la celebración a lamentarse. Eso fue exactamente lo que le pasó a una joven británica que creyó haber acertado todos los números de un sorteo millonario , pero recibió una noticia inesperada poco tiempo después.

La protagonista de este episodio es Rachel Kennedy , una joven de 19 años oriunda de Hertfordshire, en Inglaterra. Durante varias semanas había jugado siempre la misma combinación en el sorteo de EuroMillions , una de las loterías más importantes del continente.

En una de las ediciones más importantes, el premio mayor alcanzaba los 182 millones de libras esterlinas, una cifra que supera los 223 millones de dólares. Cuando revisó los resultados, notó que los números coincidían con los que venía eligiendo y en ese mismo instante, su emoción fue total.

La joven compartió la noticia con su familia y pareja, quienes celebraron lo que parecía ser un evento que le pasa a uno en un millón. Durante algunos minutos, la idea de una nueva vida se formó en su cabeza, pero esa sensación cambió en cuestión de horas. Al comunicarse con la empresa organizadora para avanzar con el cobro, se enteró que, aunque los números eran correctos, existía un problema que invalidaba el supuesto premio.

El sistema había rechazado la compra del ticket en el momento de la jugada. La cuenta bancaria asociada tenía apenas 2,50 libras, el valor exacto del boleto, pero la transacción no se concretó por una supuesta falta de fondos. La joven explicó que llevaba cinco semanas consecutivas con la misma combinación: 06, 12, 22, 29, 33, 06 y 11.

La noticia la abatió emocionalmente, según lo que relató en medios británicos, pasó de la euforia total a una decepción profunda en muy poco tiempo. A partir de eso, decidió contar lo ocurrido en redes sociales, donde su historia se volvió viral.

La respuesta de la lotería

Tras el reclamo, la organización a cargo del sorteo mantuvo su postura. Desde la empresa explicaron que el sistema solo reconoce apuestas confirmadas con pago efectivo. En este caso, al no haberse completado la operación, no existía un ticket válido.

Rachel intentó insistir con su pedido, pero no logró modificar la decisión. La normativa interna de la lotería establece que la compra debe quedar registrada para acceder a cualquier premio y sin ese requisito, no hay posibilidad de cobro, incluso si los números coinciden.

La difusión del caso generó reacciones diversas en las redes, ya que muchos usuarios cuestionaron la situación y expresaron su apoyo a la joven. Otros remarcaron la importancia de verificar cada paso al participar en este tipo de juegos. Pero a pesar de la repercusión, la resolución no cambió.

La empresa emitió un breve comunicado en el que reconoció el caso, aunque reafirmó su posición. También sugirió que la joven continúe participando en futuros sorteos.