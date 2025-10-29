De robar una tienda a convertirse en un ícono del terror: de cuánto es la fortuna de Winona Ryder







Es reconocida mundialmente por participar en distintos proyectos icónicos de los 80’s y los 90’s, como “Beetlejuice”, “Heathers” y “Alien”.

Hoy, 29 de octubre, Winona Ryder cumple 54 años. Instagram

Muchas figuras del cine de los 80’s y 90’s continúan tan vigentes como el primer día. Este es el caso de Winona Ryder, una de las actrices más queridas de Hollywood, conocida especialmente por ser un ícono del terror y pionera en el mundo de la fantasía y ciencia ficción.

Hoy en día, Ryder es especialmente reconocida por participar en la mítica serie de Netflix, Stranger Things. En ella interpreta a Joyce Byers, la madre del joven Will, y se estrenará su quinta temporada en 3 partes: la primera llegará el 26 de noviembre, la segunda se estrenará el 25 de diciembre y su capítulo final está previsto para el 31 de ese mes.

Beetlejuice winona.png Carrera de Winona Ryder Nacida el 29 de octubre de 1971, Winona Ryder debutó en el mundo de la actuación con la comedia de 1986, “Lucas”. Sin embargo, los proyectos que la catapultaron al estrellato fueron “Beetlejuice” de Tim Burton, donde interpretó a Lydia Deetz, y “Heathers”, donde obtuvo el papel de Veronica Sawyer, que a pesar de haber sido un fracaso en taquilla, hoy en día se la considera como una película de culto.

El mayor éxito de Ryder hasta la fecha fue “El Joven Manos de Tijera”, otra película dirigida por Burton y protagonizada por Johnny Depp, quien se convertiría en su pareja por algunos años. En 1994, recibió una nominación a los premios Oscar por interpretar a Jo March en la adaptación al cine del clásico libro “Mujercitas”.

A pesar de su buena racha actoral, a principios de la década de los 2000 su carrera se estancó. Esto se debió a que robó la tienda departamental Saks Fifth Avenue en Beverly Hills, donde fue acusada de hurtar ropa y accesorios de diseñador, con un valor de 5.500 dólares. Debido a ello, atravesó 3 años de libertad condicional y debió realizar 480 horas de servicio comunitario.

En una entrevista, la actriz explicó que esto sucedió durante un momento oscuro de su vida en el que sufría depresión y dependía de analgésicos. Sin embargo, con los años, logró recuperar su reputación en Hollywood y, aunque por años pasó desapercibida, en 2016 volvió a estar en el ojo mediático gracias a su participación en Stranger Things. espec Stranger_opt.jpeg stranger things. Winona Ryder, una de las coprotagonistas de la serie de los hermanos Duffer que Netflix lanzó hace 6 años. Patrimonio neto de Winona Ryder Con casi 40 años de trayectoria, hoy en día Winona Ryder posee un patrimonio estimado de 18 millones de dólares, según el portal Celebrity Net Worth. Durante las primeras dos temporadas de Stranger Things, la actriz recibió 100.000 dólares por episodio, pero a partir de la tercera, comenzó a obtener 350.000. Sin embargo, para la quinta temporada, varios medios afirman que recibió un total de 9,5 millones de dólares por todos los capítulos.

