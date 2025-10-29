Creó una app para moverse por la ciudad y terminó siendo multimillonario: quién es Garrett Camp







El emprendedor canadiense revolucionó el transporte con Uber y las startups tecnológicas, con un patrimonio que supera los 5.000 millones de dólares.

En 2010, Garrett Camp fundó Uber junto con Travis Kalanick, pero dejó la junta directiva en 2020 para enfocarse en otros proyectos.

En la última década, pocas aplicaciones lograron transformar tanto la manera de moverse por las ciudades como Uber. Detrás de este fenómeno global se encuentra Garrett Camp, un emprendedor canadiense que convirtió la dificultad de encontrar un taxi en las calles nevadas de París en una idea que valió millones.

Gracias a su visión y capacidad de innovación, el empresario no solo cofundó la app de transporte, sino que también dejó su marca en el ecosistema tecnológico con otros proyectos exitosos, consolidándose como una de las figuras más influyentes de la industria.

garrett cam´p La historia de Garrett Camp, la mente detrás de Uber Garrett Camp nació el 4 de octubre de 1978 en Calgary, Alberta, Canadá. Hijo de un economista y una artista, mostró un gran interés por la ingeniería y la tecnología desde joven. Por este motivo, se graduó en 2001 de Licenciado en Ingeniería Eléctrica y luego obtuvo una maestría en software, especializándose en algoritmos evolutivos.

garrett camp Su primer gran éxito empresarial fue StumbleUpon, un motor de búsqueda personalizado que permitió a los usuarios descubrir contenido web. Fundada mientras todavía estudiaba, el sitio captó la atención de inversores y fue vendida a eBay en 2007 por 75 millones de dólares. Luego de varios años de crecimiento, se transformó en Mix.

Sin embargo, todo cambió en 2008, durante un viaje a París. En la ciudad francesa, Camp y Travis Kalanick enfrentaron un problema común: no podían encontrar un taxi. Esa experiencia los inspiró a crear UberCab, que más tarde se renombró como Uber en 2010.

uber Desde su primer viaje en San Francisco, la app se convirtió en la plataforma de transporte bajo demanda más utilizada en el mundo, expandiéndose rápidamente a nivel internacional. Garrett participó activamente en la empresa como cofundador y miembro de la junta directiva hasta 2020, cuando decidió enfocarse en otros proyectos. Además, el emprendedor fundó Expa Labs, una incubadora de startups que impulsa nuevas compañías tecnológicas. A lo largo de su carrera también invirtió en firmas como Prism Skylabs y BlackJet, consolidando un perfil visionario. garrett camp2 Patrimonio actual de Garrett Camp De acuerdo a la revista Forbes, el patrimonio actual de Garrett Camp es de 5.900 millones de dólares en octubre 2025. Gran parte de esta fortuna proviene de su participación del 4% en Uber, cuyas acciones cotizan en Wall Street desde 2019, así como de la venta de StumbleUpon y de sus inversiones en otras startups. Además, en 2017 se sumó a The Giving Pledge, comprometiéndose a donar la mitad de su riqueza a causas benéficas, lo que demuestra un compromiso con la responsabilidad social y el legado más allá de los negocios.

