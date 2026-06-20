De ser abandonada en la calle a los 5 años a manejar un imperio de u$s7.000 millones: la historia de Kim Pegula

La dueña de una de las franquicias más importantes de Estados Unidos tuvo un comienzo bastante difícil antes de ser una figura relevante en el deporte.

Generalmente, las historias de los magnates que cuentan con un patrimonio de millones suelen estar acompañadas de grandes herencias familiares. Sin embargo, existen casos inspiradores que han logrado llegar a la cima financiera de los negocios pese a que sus inicios fueron bastante complicados .

Kim Pegula atravesó una infancia muy difícil en su país de origen, pero eso no le impidió convertirse en una de las empresarias más importantes dentro del mundo del deporte . Tampoco una dura noticia reciente sobre su salud pudo frenarla de forma definitiva en sus responsabilidades al mando de una de las franquicias más conocidas de todo Estados Unidos.

Ralph y Marilyn Kerr son una parte fundamental de su historia, ya que una Nochebuena de 1974 recibieron el llamado que cambió su vida y también la de la protagonista de este relato. Kim Pegula arribó a Nueva York para ser adoptada de forma legal por este matrimonio estadounidense cuando apenas tenía cinco años .

Su contexto inicial era sumamente triste: estaba envuelta en un abrigo que le quedaba enorme y aferrada a una pequeña bolsa que contenía un par de zapatos, sus únicas posesiones. Ella había sido abandonada en las calles de Seúl, pero encontró una nueva oportunidad gracias a esta familia. En tan solo un mes comenzó a manejar el idioma inglés y se adaptó con rapidez a su nueva realidad.

El encuentro que cambió su vida

La joven asistió al mismo colegio que sus hermanos y luego a una universidad cristiana, donde eligió la carrera de Comunicaciones con orientación en periodismo televisivo. En su último año de cursada conoció a Terry Pegula, un empresario fuertemente vinculado al sector del gas natural.

Después de un primer encuentro en un restaurante donde ella llenaba solicitudes de empleo, ambos se reencontraron cuando él la llamó tiempo después de graduarse. Allí nació el amor, pese a que él era 18 años mayor que ella, iniciando de este modo un vínculo que transformaría el futuro personal y profesional de ambos.

Para el año 2010, Terry había logrado una enorme venta: su empresa, East Resources, quedó en manos de otros inversores a cambio de u$s4.700 millones. En una de las tantas charlas sobre sus metas, él le confesaba que su máximo sueño era adquirir un equipo deportivo profesional.

Para 2014, el fallecimiento de Ralph Wilson dejó como propietaria de los Buffalo Bills a Mary, su viuda, quien no tenía ningún interés en seguir al frente del equipo de la NFL. Terry sabía que era una franquicia importante para el oeste de Nueva York y una oportunidad única, pero necesitaba la aprobación de Kim para llevar a cabo la millonaria compra.

Ambos coincidieron en que debían dar el gran paso y abonaron la suma de u$s1.400 millones para quedarse con el control de la institución en octubre de ese mismo año.

Conformaron Pegula Sports & Entertainment, un imperio que también incluía a los Buffalo Sabres de la NHL, los Rochester Americans, los Buffalo Bandits y un sello discográfico de música country, además de poseer el HarborCenter, situado estratégicamente frente al estadio de los Sabres.

Embed - Kim Pegula explains her love for Buffalo and her Game Day Rituals

Un delicado momento: el estado de salud de Kim Pegula

En junio de 2022, Kim fue hospitalizada de urgencia en la unidad de cuidados intensivos tras sufrir un colapso en su hogar. La familia no había revelado los motivos reales públicamente hasta que su hija, la tenista Jessica Pegula, anunció que ya se encontraba fuera de peligro y en pleno proceso de rehabilitación.

Un año después, durante una entrevista, su heredera confesó que la empresaria había sufrido un paro cardíaco y esto le produjo una lesión cerebral. Como consecuencia directa, el episodio le provocó una afasia expresiva y afectó temporalmente su memoria debido a la falta de oxígeno en el cerebro. Su hija Kelly, fue la encargada de evitar daños mucho más graves, ya que le aplicó RCP en el momento justo.

Su primera aparición pública formal fue a mediados de 2023, tras ser declarada legalmente incapacitada. Un año después se la pudo observar nuevamente en el campo de entrenamiento de los Bills compartiendo con el plantel.

Si bien caminaba de manera asistida junto a su esposo, rompió el círculo formado por jugadores y cuerpo técnico tras una charla, una costumbre previa al incidente. Al día de hoy realiza un tratamiento de rehabilitación y la evolución avanza lenta, pero con buenas señales.

Facebook Rochester, NY Buffalo Bills Backers Kim Pagula Esta fue una de las primeras imágenes de Kim tras abandonar terapia intensiva y realizar rehabilitación. Facebook: Rochester, NY Buffalo Bills Backers

El patrimonio de Kim Pegula

Actualmente, el patrimonio neto de Kim Pegula está estimado en unos u$s8.000 millones, según distintos medios especializados. Esto se debe a su matrimonio con Terry Pegula, ya que ambos lideraron con éxito Pegula Sports & Entertainment, aunque ella ya no ocupa de forma activa los cargos de presidenta ni de directora ejecutiva.

Si bien el grupo comercial se disolvió, ellos aún mantienen su rol como propietarios de los Buffalo Sabres de la NHL, los Rochester Americans, los Buffalo Bandits y sus queridos Buffalo Bills de la NFL. Ella es una de las tres únicas mujeres nacidas fuera de Estados Unidos que son dueñas de una institución importante de fútbol americano.