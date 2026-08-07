De cuánto es la fortuna de Gigi Hadid, la supermodelo que conquistó millones en las pasarelas

Desde campañas con marcas de lujo hasta negocios propios, construyó una carrera que la ubicó entre las figuras más cotizadas del mundo fashion.

La fortuna millonaria de Gigi Hadid volvió a despertar interés entre sus seguidores luego de años en la cima de la industria de la moda. La modelo estadounidense logró transformar su presencia en las pasarelas en un negocio que le permitió generar ingresos multimillonarios gracias a campañas publicitarias, acuerdos comerciales y colecciones propias.

Con apenas 31 años, la nacida en Los Ángeles forma parte del reducido grupo de modelos que consiguió mantenerse vigente durante más de una década en un mercado donde la competencia cambia todo el tiempo. Su nombre aparece asociado a algunas de las casas de moda más importantes del planeta y a marcas que buscan una imagen de alcance global.

Gigi Hadid nació el 23 de abril de 1995 bajo el nombre de Jelena Noura Hadid. Es hija de la exmodelo Yolanda Hadid y del empresario inmobiliario Mohamed Hadid. Desde muy chica estuvo vinculada al ambiente fashion y ese contexto marcó buena parte de su recorrido profesional.

Su primer contacto con la industria llegó cuando tenía apenas 2 años , luego de ser descubierta por Paul Marciano, cofundador de Guess. Participó en campañas infantiles para la firma antes de hacer una pausa para concentrarse en sus estudios.

Tiempo después retomó el modelaje y en 2013 firmó contrato con IMG Models, una de las agencias más prestigiosas del mundo. Ese paso resultó decisivo para su crecimiento, ya que pocos meses más tarde debutó en la New York Fashion Week , una de las semanas de la moda más importantes del calendario internacional.

Las grandes firmas apostaron por su imagen durante más de una década. Instagram Gigi Hadid

Reconocida mundialmente: el éxito en las pasarelas

El verdadero salto internacional llegó entre 2014 y 2016, cuando empezó a desfilar para algunas de las marcas más prestigiosas del planeta. Chanel, Versace, Marc Jacobs, Balmain, Michael Kors, Jean Paul Gaultier, Max Mara y Tommy Hilfiger fueron apenas algunas de las firmas que apostaron por su imagen.

Al mismo tiempo, se convirtió en una presencia habitual en las portadas de distintas ediciones de Vogue, además de revistas como Harper's Bazaar, Allure, Elle, Numéro y Teen Vogue. Esa exposición fortaleció su perfil internacional y la posicionó entre las modelos mejor pagas de la industria.

Otro punto importante de su carrera fue la participación en el Victoria's Secret Fashion Show, además de convertirse en embajadora de Maybelline y protagonizar campañas para BMW, Evian, Fendi, Reebok, Stuart Weitzman y otras compañías internacionales.

Más allá del modelaje, Hadid también desarrolló colecciones cápsula junto a Tommy Hilfiger y colaboró con diferentes marcas de accesorios y joyería. Esa diversificación le permitió ampliar sus fuentes de ingresos y sostener una presencia constante dentro del negocio de la moda.

Contratos internacionales impulsaron su crecimiento profesional. Instagram Gigi Hadid

El patrimonio de Gigi Hadid

El patrimonio de Gigi Hadid se estima en u$s30 millones. Durante varios años, la modelo obtuvo entre u$s9 y u$s10 millones anuales gracias a contratos publicitarios con empresas como Maybelline, BMW, Evian, Versace y Tommy Hilfiger. Ese nivel de ingresos la ubicó entre las modelos con mayores ganancias del mundo.

A esos ingresos se suman propiedades inmobiliarias en Nueva York. En 2015 compró un departamento valuado en u$s4 millones y, tres años después, adquirió otro dúplex por u$s5,8 millones, ambos en el barrio de NoHo. Más adelante presentó un proyecto para unificar ambas viviendas en una única residencia de gran tamaño.