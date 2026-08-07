De la ruina en Hollywood a los u$s300 millones gracias a un solo papel: los acuerdos de Robert Downey Jr.

Ser Iron Man revivió la carrera del actor, quien pasó de ser la figura más rechazada por Hollywood a garantizar un éxito en la taquilla solo con su presencia en las películas.

Downey pasó de ser apartado por la industria a ser una de las figuras más taquilleras del cine.

Pocas historias en Hollywood llegan a ser tan impactantes como las de Robert Downey Jr. El hombre detrás de las máscaras de hierro de Marvel tuvo una época oscura antes de lograr ganar millones de dólares en el cine gracias a su interpretación de superhéroes y villanos.

El actor atravesó una situación personal bastante delicada y consiguió ingresar a la lista negra de las grandes productoras. Nadie quería contratarlo y su carrera parecía haberse terminado, hasta que llegó la chance de darle vida a un personaje de cómics poco popular en ese momento, hoy convertido en el más querido gracias al carisma aportado en pantalla.

Hijo de Robert Downey y Elsie Ann, su futuro parecía estar destinado a Hollywood , ya que ambos eran actores consagrados. Gracias a su padre, entró al mundo del entretenimiento a los 5 años, apareciendo en distintas películas y cortometrajes dirigidos por su papá.

Downey Jr. regresará al Universo Cinematográfico de Marvel, pero esta vez no como un héroe: interpretará al villano Dr. Doom.

Tras una temporada en Inglaterra estudiando ballet clásico, retornó para mejorar en artes escénicas y, luego del divorcio de sus progenitores, se mudó a California para enfocarse en su carrera como actor, abandonando la escuela. Actuó en varias películas, pero en 1985 llegó su primera gran oportunidad como parte de "Saturday Night Live".

Su paso por el ciclo fue un fracaso: estuvo presente en solo 16 episodios y la revista Rolling Stone lo consideró el "peor actor de la historia" de ese programa. No fue hasta 1987, con su participación en "Less Than Zero", que pudo ponerse a la prensa de su lado.

Pero con el éxito llegaba también una mayor exposición y su estilo de vida no acompañaba su imagen. En 1992, interpretó a Charlie Chaplin y se ganó una nominación al Óscar como Mejor Actor. Empezaba a ser una cara asociada al éxito, pero detrás de eso aparecieron los excesos.

En 1996 empezó la debacle, ya que sus adicciones lo llevaron a atravesar disputas legales. Fue arrestado por posesión de cocaína, heroína y armas. Un mes después, mientras gozaba de libertad condicional, volvió a caer preso por irrumpir en la casa de sus vecinos bajo los efectos de estupefacientes.

Para poder circular libremente debía someterse a pruebas antidoping, pero no solía cumplir con las mismas. Llegó a estar un año encarcelado y, pese a su regreso triunfal con "Ally McBeal", nuevamente volvió a ser esposado por la policía, ya que se le encontraron drogas en su habitación durante el Día de Acción de Gracias del 2000. La confianza en él era nula.

Si bien los directores creían en su talento, ninguna aseguradora quería ser parte de las locuras de RDJ. Logró obtener la posibilidad de internarse en un centro de rehabilitación y cumplir tres años de prueba gracias a una nueva ley establecida en el estado de California. Mel Gibson fue clave en su recuperación, ya que le brindó un techo y un plato de comida cuando nadie más se atrevía a lidiar con Downey.

Los excesos marcaron una etapa oscura en la vida del actor, un tema del que hoy prefiere no hablar. California Department of Corrections

Como un papel le salvó toda su carrera

Gibson decidió ir más a fondo con la ayuda y se ofreció a cubrir de su bolsillo los seguros para que él pudiera actuar. Si bien no conseguía brindar buenas interpretaciones ante la ausencia de papeles a su altura, en 2007 llegaría su salvación.

Fue seleccionado para interpretar a Tony Stark, el multimillonario detrás de Iron Man, el superhéroe de los cómics de Marvel. La película fue un éxito, recaudó u$s585 millones en taquilla y su nivel de actuación fue elogiado en todo el mundo, ganándose un papel central en los planes del estudio pese a no interpretar a uno de los personajes más populares de la franquicia.

Su breve aparición en una escena poscréditos en "El Increíble Hulk" de 2008 le dio vida a la idea de crear un universo cinematográfico que lo tuvo como rostro principal. Además, obtuvo papeles importantes como el de Sherlock Holmes y protagonizó "Todo un parto".

Su nombre salió de las listas negras de Hollywood y empezó a ser de las caras más rentables. Ya no era el actor evitado por la industria, y pasó a ser una figura capaz de garantizar una enorme cantidad de ventas de entradas con su presencia en la obra.

Los increíbles salarios de Iron Man

El papel que salvó su carrera fue el de Iron Man, pero no solo le devolvió la confianza de la industria y del público: también lo hizo ganar una auténtica fortuna. Para la secuela de la cinta en solitario del superhéroe ganó u$s10 millones y u$s70 millones por la tercera entrega.

En cuanto a su participación en "Los Vengadores" de 2012, la obra que reunió al grupo de héroes en la gran pantalla por primera vez consiguió u$s1.500 millones en taquilla y le permitió a RDJ obtener u$s50 millones. Para la última entrega, culminada con la muerte de su icónico personaje y dividida en dos partes, se quedó con u$s75 millones.

Pese al desenlace de Iron Man, Downey Jr. regresará al Universo Cinematográfico de Marvel, pero en un rol completamente distinto. Encarnará al Dr. Doom, el villano que enfrentará al equipo de Tony Stark en "Los Vengadores: Doomsday". La cinta también tendrá una continuación y por ambas historias ganará u$s100 millones.

Jon Favreau fue el director que volvió a confiar en RDJ, además de interpretar a uno de los amigos más leales de Iron Man en las películas del superhéroe. Instagram Robert Downey Jr.

El actual patrimonio de Robert Downey Jr.

Actualmente, el patrimonio neto de Robert Downey Jr. está valuado en u$s300 millones, según distintos medios especializados en el tema. Esto se debe principalmente a su rol como actor en Hollywood y Broadway, escenario en el que debutó recién en 2024 realizando durante un mes las funciones de la obra "McNeal", en el Teatro Vivian Beaumont del Lincoln Center Theater en Nueva York.

En 2003 conoció a Susan Levin, ejecutiva de cine, en el set de "Gothika". Se casaron en 2005 y tienen dos hijos, además de formar parte del Team Downey, una productora de películas y programas de televisión que produjo éxitos como "The Judge", "Perry Mason", "Sweet Tooth" y "The Sympathizer".