De cuánto es la fortuna de Kevin De Bruyne, la esperanza de Bélgica en el Mundial 2026

Con una trayectoria repleta de títulos y contratos millonarios, llega a la cita internacional como uno de los líderes de su selección.

Kevin De Bruyne atraviesa uno de los momentos más importantes de la etapa final de su carrera deportiva. A sus 34 años, el mediocampista continúa siendo una pieza fundamental dentro de la Selección de Bélgica y una de las grandes figuras que buscarán dejar su huella en el Mundial 2026 .

Durante más de una década se consolidó como uno de los mejores volantes ofensivos del planeta gracias a una combinación poco habitual de visión de juego, precisión en los pases y capacidad para definir partidos importantes. Esa regularidad también tuvo un fuerte impacto fuera de la cancha .

Además de los millones obtenidos por sus contratos deportivos, De Bruyne construyó un importante patrimonio mediante acuerdos publicitarios y distintas inversiones . Actualmente se desempeña como jugador del Napoli, club al que arribó el año pasado luego de jugar en el Manchester City.

Quién es Kevin De Bruyne y cuáles fueron sus primeros pasos en el fútbol

Kevin De Bruyne nació el 28 de junio de 1991 en Drongen, una localidad cercana a Gante, en Bélgica. Desde muy pequeño mostró condiciones sobresalientes para el fútbol y comenzó su formación en las divisiones juveniles del KVV Drongen. Posteriormente pasó al Gent y, con apenas 14 años, ingresó a las inferiores del Genk, institución en la que terminó de pulir su talento y dio sus primeros pasos como profesional.

Su explosión definitiva llegó en la temporada 2010-2011, cuando fue una de las figuras del equipo campeón de la liga belga. Ese rendimiento llamó la atención de varios clubes europeos y terminó siendo transferido al Chelsea de Inglaterra.

Su paso por el conjunto londinense, sin embargo, no fue el esperado. La falta de minutos lo llevó a buscar continuidad y recaló en el Werder Bremen de Alemania, donde recuperó protagonismo y volvió a mostrar todo su potencial.

Ese período resultó determinante porque abrió la puerta a una nueva oportunidad en la Bundesliga. En 2014 firmó con el Wolfsburgo y tuvo una temporada extraordinaria, convirtiéndose en uno de los futbolistas más codiciados de Europa. Fue entonces cuando apareció el Manchester City y apostó fuerte por él.

La explosión de su carrera en el Manchester City

Desde su llegada a Inglaterra en 2015, Kevin De Bruyne se transformó en uno de los pilares del proyecto deportivo encabezado por Pep Guardiola. Con el Manchester City acumuló numerosos títulos, entre ellos varias ligas inglesas, copas nacionales y la ansiada UEFA Champions League, un trofeo que el club perseguía desde hacía muchos años.

Más allá de las estadísticas, hay un aspecto que suele destacar cualquier analista: su capacidad para modificar el ritmo de un partido con un solo pase. La precisión de sus asistencias, su pegada de media distancia y la lectura táctica lo convirtieron en un jugador indispensable durante gran parte de la última década.

Embed - Why Kevin De Bruyne is the GREATEST Premier League player ever

Los números en la Selección de Bélgica

Con Bélgica también construyó una trayectoria importante. Debutó con la selección absoluta en 2010 y participó en varios torneos internacionales. Estuvo presente en los Mundiales de Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022. Su mejor actuación colectiva llegó en Rusia, cuando Bélgica obtuvo el tercer puesto, la mejor ubicación de su historia en una Copa del Mundo.

En total, disputó más de una decena de encuentros mundialistas y aportó goles y asistencias decisivas en distintos momentos de la competencia. El Mundial 2026 podría representar una de sus últimas grandes oportunidades de liderar a una generación que busca cerrar un ciclo de la mejor manera posible.

kevin de bruyne Instagram Kevin De Bruyne

El patrimonio de Kevin De Bruyne

Kevin De Bruyne posee una fortuna cercana a u$s120 millones. La mayor parte de sus ingresos provino de los contratos firmados a lo largo de su carrera, especialmente durante su etapa en el Manchester City.

En 2021 renovó su vínculo con el club inglés hasta el 2025, mediante un acuerdo que lo posicionó entre los futbolistas mejor remunerados de la Premier League, con ingresos que rondaban los u$s25 millones anuales entre salario y bonificaciones.

A eso se suman contratos publicitarios con empresas internacionales como Nike y otras marcas vinculadas al deporte y la tecnología. Su carrera continúa en el Napoli, club que disputa la serie A de Italia.