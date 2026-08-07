Una cifra increíble: la fortuna que tendría Bill Gates si nunca hubiera donado un centavo

Un cálculo basado en décadas de decisiones financieras reveló un número increíble sobre uno de los mayores millonarios del planeta.

A pesar de ser millonario, hay unos calculos que indican que podría tener mucho más.

Durante muchos años, Bill Gates ocupó el primer lugar entre las personas más ricas del mundo gracias al crecimiento de Microsoft. Aunque todavía integra el grupo de los grandes multimillonarios, hoy su posición está muy por debajo de donde podría por decisiones que tomó a lo largo de su carrera.

Gran parte de esa diferencia no se explica por pérdidas económicas, sino por una serie de donaciones filantrópicas y ventas de acciones de la empresa que fundó. Tras una cuenta meticulosa, se puede calcular cuánto dinero tendría actualmente si hubiera seguido otro camino.

La historia de la fortuna de Bill Gates cambió mucho antes de abandonar la dirección de Microsoft . A partir de la década de 1990 empezó a destinar una parte creciente de su patrimonio a proyectos solidarios y, en el año 2000, junto con Melinda French Gates, formalizó la creación de la Fundación Bill y Melinda Gates . Desde entonces, el empresario aportó sus recursos a programas de salud global, educación, reducción de la pobreza, acceso a la tecnología y prevención de enfermedades.

Según datos difundidos por el propio Gates, sus aportes personales alcanzaron los u$s59.500 millones . Si se consideran también las contribuciones hechas junto con Melinda French Gates, la fundación recibió u$s63.900 millones hasta fines de 2025. Sin embargo, el impacto económico de esas donaciones es mucho mayor, ya que buena parte de los aportes se hizo mediante acciones de Microsoft, cuyo valor siguió creciendo durante los años siguientes .

En 2017, Gates entregó 64 millones de acciones de Microsoft valuadas entonces en u$s4.600 millones . Con el precio actual de la compañía, ese mismo paquete accionario superaría los u$s31.000 millones , sin contar los dividendos acumulados durante casi una década. Ese fenómeno se repitió con otras transferencias, por lo que cada acción donada dejó de generar futuras ganancias para el fundador.

La propia Fundación Gates muestra ese efecto, ya que hasta fines de 2025 distribuyó más de u$s110.000 millones en distintos programas y, aun así, mantenía activos por u$s89.000 millones. Ese patrimonio también incluye las contribuciones de Warren Buffett, quien había aportado u$s47.900 millones hasta ese mismo año. En 2025, Gates anunció que planea donar prácticamente toda su riqueza restante y cerrar la fundación hacia fines de 2045, con un gasto proyectado superior a u$s200.000 millones durante sus últimos 20 años de actividad.

El empresario ya sabe lo que quiere hacer con todo el dinero que le sobre. Página de Facebook de Bill Gates

Qué tan rico sería el empresario si se hubiera quedado con todo su dinero

Si solamente se sumaran las donaciones al patrimonio actual de Bill Gates, el resultado sería engañoso, ya que la verdadera diferencia se da porque esos activos siguieron aumentando de valor después de salir de su patrimonio. Diversos cálculos financieros estiman que las acciones y otros bienes transferidos a fines benéficos habrían agregado u$s356.000 millones adicionales si nunca hubieran salido de su control.

Con un patrimonio estimado actualmente en u$s105.000 millones, la cuenta da un patrimonio hipotético de u$s461.000 millones. Ese cálculo supone que Gates mantuvo exactamente la misma estrategia de inversiones: vendió acciones de Microsoft para diversificar su cartera, hizo inversiones mediante Cascade Investment y nunca cambió su política financiera, salvo por las donaciones.

De todas formas, existe otra alternativa, ya que cuando Microsoft debutó en Bolsa el 13 de marzo de 1986, Bill Gates controlaba el 45% de la compañía. Con el paso de los años vendió buena parte de esa participación para diversificar inversiones, cubrir impuestos y financiar distintos proyectos. Actualmente Microsoft tiene una capitalización bursátil de u$s3,63 billones. Entonces, si Gates hubiera conservado intacto aquel 45%, su participación tendría hoy un valor de u$s1,63 billones.

Incluso con una participación reducida al 35%, sus acciones alcanzarían u$s1,27 billones. A eso habría que sumarle los dividendos. Con una tenencia del 35% recibiría u$s9.500 millones anuales, equivalentes a casi u$s800 millones por mes, sin desprenderse de una sola acción. Ese escenario en realidad es muy difícil de trasladar a la realidad porque durante casi cuatro décadas intervienen factores como impuestos, ventas, adquisiciones, dilución accionaria y hasta el divorcio con Melinda French Gates en 2021.

Si no hubiera donado nada, hoy tendría una fortuna inimaginable. Magnific

El patrimonio actual de Bill Gates

Pese a las enormes donaciones y a la reducción de su participación en Microsoft, Bill Gates mantiene una de las mayores fortunas del planeta. Su patrimonio actual se estima en u$s105.000 millones, producto de una cartera que incluye inversiones administradas a través de Cascade Investment, además de participaciones en empresas, inmuebles, tierras agrícolas y otros activos.

La diferencia entre esa cifra y los hipotéticos u$s461.000 millones se debe a su decisión destinar buena parte de la riqueza generada por Microsoft a proyectos filantrópicos y distribuir el resto de sus inversiones fuera de la compañía tecnológica. Aunque ya no lidera el ranking mundial de multimillonarios, Gates sigue siendo uno de los empresarios más influyentes y uno de los mayores donantes de la historia moderna.