El revolucionario invento de salud: el anillo inteligente que mide la glucosa automáticamente sin dolor ni molestias + Agregar ámbito en









Un desarrollo experimental busca transformar el seguimiento de distintos biomarcadores mediante una tecnología portátil diseñada para el uso cotidiano.

La investigación avanza con nuevos dispositivos pensados para el monitoreo cotidiano. Omicron

Millones de personas en todo el mundo conviven con enfermedades que requieren un seguimiento frecuente de distintos indicadores de salud. Entre ellos, la glucosa es uno de los parámetros más importantes para quienes viven con diabetes, una condición que habitualmente obliga a realizar controles periódicos mediante métodos invasivos.

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En ese contexto, investigadores presentaron un anillo inteligente que apunta a cambiar esa experiencia. El dispositivo fue diseñado para monitorear biomarcadores químicos de forma continua y sin necesidad de agujas, una alternativa que todavía se encuentra en desarrollo, pero que despierta un fuerte interés dentro del ámbito científico.

Aunque el camino hacia una aplicación masiva todavía presenta desafíos técnicos y regulatorios, este tipo de avances refleja la búsqueda de herramientas cada vez más cómodas para los pacientes.

La miniaturización de los sensores abre nuevas posibilidades para la medicina portátil. Omicron De qué trata este dispositivo no invasivo para controlar los niveles de azúcar El desarrollo fue realizado por un equipo de ingenieros de la Universidad de California en San Diego, que creó un prototipo denominado CHARM (Continuous Health Analyzing Ring Module). Su principal característica es que puede efectuar un monitoreo bioquímico continuo a partir del sudor presente en los dedos, sin recurrir a pinchazos para obtener muestras de sangre.

A diferencia de los anillos inteligentes comerciales, que registran datos como la frecuencia cardíaca, la temperatura corporal o la calidad del sueño, este dispositivo incorpora sensores capaces de detectar sustancias químicas presentes en el organismo. Entre ellas se encuentran glucosa, cetonas, ácido úrico, vitamina C, lactato y alcohol, aunque puede medir hasta cuatro biomarcadores al mismo tiempo según la configuración elegida.

El funcionamiento parte de un hidrogel que extrae pequeñas cantidades de sudor de manera pasiva. Ese líquido circula por un microcanal interno hasta llegar a diferentes sensores químicos, que convierten la información obtenida en señales eléctricas. Luego, los datos son enviados por Bluetooth a una aplicación instalada en el teléfono celular. Los desarrollos tecnológicos continúan explorando alternativas menos invasivas para el cuidado personal. Omicron Uno de los aspectos que más llamó la atención de los investigadores es que el sistema no necesita ejercicio físico para producir sudor ni tampoco estimulación eléctrica sobre la piel, dos limitaciones presentes en otros desarrollos similares. Según el estudio publicado en la revista Nature Communications, logró mantener una captación estable durante aproximadamente 10 horas consecutivas. Las características y funciones claves de este invento El prototipo pesa apenas 5,1 gramos y posee un tamaño comparable al de un anillo convencional. En su interior reúne batería, sensores, componentes electrónicos y el sistema de comunicación inalámbrica, una integración que representa uno de los principales desafíos tecnológicos de este tipo de dispositivos. Otra de sus ventajas potenciales es la posibilidad de realizar un seguimiento continuo sin alterar la rutina diaria del usuario. En lugar de efectuar mediciones aisladas, el sistema recopila información durante horas, lo que permitiría observar tendencias y detectar cambios con mayor facilidad.

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