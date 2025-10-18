SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

18 de octubre 2025 - 11:39

Ganó una fortuna de millones: le cedieron el lugar en una fila y su vida cambió para siempre

Un simple gesto en la fila del supermercado llevó a Gloria Mackenzie a ganar millones y convertirse en una de las mayores ganadoras del Powerball.

Con 84 años y una vida discreta, Gloria Mackenzie sorprendió al mundo al ganar millones gracias a un boleto de lotería y un gesto inesperado.

La suerte puede aparecer en el momento menos esperado, incluso en una fila del supermercado. En Estados Unidos, una situación cotidiana, marcada por la amabilidad, terminó con millones en manos de una mujer que, hasta ese instante, llevaba una vida tranquila y anónima.

Una anciana de 84 años se volvió noticia tras convertirse en la ganadora del premio mayor del Powerball, la famosa lotería norteamericana. Lo que hizo inolvidable este caso fue que otro cliente le cedió su lugar para comprar el boleto.

Gloria Mackenzie tenía 84 años cuando un desconocido le cedió su lugar en la fila y, sin saberlo, la ayudó a ganar millones en la lotería.

La historia de Gloria C. Mackenzie: millonaria a los 84 años

Gloria C. Mackenzie de Zephyrhills, Florida, cambió su destino cuando alguien decidió ser amable con ella. Gracias a ese gesto, logró adquirir el ticket ganador por un total de 590 millones de dólares, lo que la transformó en una de las personas más afortunadas en la historia de la lotería estadounidense.

El boleto fue comprado en un local de la cadena Publix, en una ciudad conocida por su agua mineral pero que ahora también destaca por albergar a una de las mayores ganadoras del Powerball. Gloria optó por un número generado aleatoriamente, sin estrategias ni supersticiones.

A la hora de cobrar su premio, decidió hacerlo en un solo pago, que le dejó poco más de 370 millones de dólares antes de impuestos. Después de las deducciones federales, recibió cerca de 270 millones, según detallaron las autoridades locales.

Lejos de buscar la fama, Mackenzie evitó hablar con la prensa. Se retiró junto a su hijo en un auto modesto, acompañada por algunos familiares y dos abogados. Su historia recorrió el mundo como un ejemplo de que, a veces, un pequeño acto de bondad puede cambiarlo todo.

