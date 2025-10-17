El abogado que forjó un patrimonio de miles de millones gracias a Michael Jordan: quién es Jerry Reinsdorf

Fue el responsable de la llegada de Michael Jordan a los Bulls, lo cual le ayudó a generar millones en ganancia.

El mundo del deporte suele dejar ganancias de miles de millones para los protagonistas, pero toda franquicia exitosa requiere buena gestión. Una serie de buenas decisiones puede catapultar al éxito a cualquier tipo de institución, por lo que es importante saber gestionar.

Jerry Reinsdorf logró llevar la gestión deportiva hacia otro nivel y con Michael Jordan como el pilar fundamental del crecimiento de los Chicago Bulls. Bajo su mando en las oficinas y el del astro en las canchas, construyó un legado imposible de superar.

Jerry Reinsdorf nació en 1936 en Brooklyn, Nueva York. Se graduó en derecho en Northwestern en 1960, tras estudiar en la Universidad George Washington. Trabajó en el IRS, creando refugios fiscales, y en 1973 fundó Balcor, invirtiendo 650 millones en bienes raíces. En 1982, vendió la empresa por 102 millones, un éxito que lo hizo millonario y le abrió las puertas al deporte.

En 1981, Reinsdorf lideró un grupo que compró los Chicago White Sox por 19 millones de dólares , evitando que el equipo se mudara a Florida. Su gestión llevó a los White Sox a ganar la Serie Mundial en 2005, y su valor creció a 1.9 mil millones para este año. Sigue como dueño mayoritario, con un acuerdo que permite vender su control a partir de 2029.

En 1985, Reinsdorf compró los Chicago Bulls por 16 millones, un equipo con deudas y sin rumbo. La llegada de Michael Jordan ese año fue el punto de inflexión. Jordan, un novato con talento único llevó a los Bulls a seis campeonatos en los noventa, llenando estadios y generando ingresos récord por entradas, patrocinios y mercancía. El valor del equipo se disparó, pasando de millones a miles de millones, gracias a la popularidad global de Jordan.

Su gestión no estuvo exenta de críticas. En 1998, Reinsdorf decidió no renovar al entrenador Phil Jackson y dejó ir al equipo campeón, lo que enfureció a los fans y llevó a Jordan a retirarse. A pesar de la polémica, el legado de Jordan mantuvo a los Bulls como una marca poderosa, valorada en 3.2 mil millones en 2025, consolidando la fortuna de Reinsdorf.

Miles de millones: el patrimonio de Jerry Reinsdorf

La fortuna de Jerry Reinsdorf se estima en 2 mil millones de dólares. Su riqueza proviene de los Chicago Bulls y White Sox, que multiplicaron sus inversiones iniciales. Los Bulls, comprados por 16 millones en 1985, valen 3.2 mil millones en 2025; los White Sox, por 19 millones en 1981, 1.9 mil millones.

Él invierte en bienes raíces y filantropía. Su fundación dona millones a educación y salud en Chicago. En 2023, dio 10 millones a la Universidad de Northwestern para becas de derecho, reforzando su compromiso social.