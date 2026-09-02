Fue el 10 de Boca y ahora es un millonario empresario agropecuario

Fue parte de uno de los ciclos más importantes del Xeneize, pero hoy se dedica a algo completamente distinto del fútbol que le permite ganar una fortuna.

Fue importante para que el Xeneize conquistara un título clave en el regreso de Bianchi a la dirección técnica.

Cuando se habla del Boca de Carlos Bianchi, uno de los equipos más importantes de la historia del fútbol argentino, entre sus principales figuras siempre aparecen los mismos nombres: Juan Román Riquelme, Martín Palermo, Carlos Tevez, Guillermo Barros Schelotto o Marcelo Delgado.

Pero no fueron los únicos responsables de conseguir que el Xeneize brillara tanto en el país como en el exterior, alcanzando la gloria en América y en todo el mundo. Entre tantos jugadores de buen pie, hubo uno de breve paso que no muchos recuerdan y hoy vive como empresario, ganando fortunas sin tener que patear una pelota o estar relacionado con el deporte.

Ezequiel González, nacido en Rosario un 10 de julio de 1980, debutó en Rosario Central de la mano de Miguel Ángel Russo en 1997. Desde entonces, fue uno de los proyectos más importantes del Canalla y su gran rendimiento en el conjunto santafesino le permitió dar el gran salto a Europa.

Conocido por muchos como el Equi, llegó a la Fiorentina de Italia , que en ese entonces pagó la importante suma de u$s5 millones. Tras no conseguir hacerse un lugar en el conjunto de la Serie A, el Boca de Óscar Tabárez lo vio como un reemplazante natural de Juan Román Riquelme y lo trajo a préstamo por un año.

En el Xeneize fue parte del equipo que conquistó la Copa Libertadores de América 2003 con el exitoso regreso de Carlos Bianchi a la dirección técnica tras la salida del DT uruguayo. Tuvo su momento clave al anotar ante Independiente Medellín en la primera fase y mostró muchos tramos de buen fútbol. Lamentablemente para él, Boca no quiso comprar su pase.

Volvió a Rosario Central, pasó por el Panathinaikos de Grecia y en 2008 tuvo su último ciclo en el Canalla. Tras un breve período en Fluminense de Brasil, Edgardo Bauza lo llevó a la Liga Universitaria de Quito, el último club de su carrera, ya que en 2011 decidió colgar los botines.

De futbolista profesional a empresario agropecuario

Mientras todavía era futbolista, el Equi González comenzó a invertir parte de lo que ganaba en el campo. La actividad fue creciendo en paralelo a su carrera y, una vez que colgó los botines, decidió dedicarse de lleno a un rubro completamente alejado de las canchas.

Hoy trabaja en el desarrollo agropecuario, con producción de granos, carne vacuna y porcina y forestación de eucaliptos. El propio rosarino contó que durante años dedicó buena parte de su tiempo a desarrollar el proyecto y, tras retirarse, trasladó al negocio la misma pasión y energía que tenía por el fútbol.

González también aseguró que la forma de trabajar dentro de la empresa conserva muchas de las enseñanzas que recogió durante su etapa como jugador. La organización de los equipos y los valores aprendidos en los vestuarios terminaron formando parte de su manera de manejar el negocio.

El Equi hoy está alejado del fútbol, pero implementa las enseñanzas que le dejó el deporte en su negocio. Juan José García/Clarín

Cherú, la empresa que maneja Equi González

El exfutbolista está al frente de Cherú, un grupo que emplea a unas 250 personas y cuenta con dos establecimientos agropecuarios. Uno está ubicado en Maciel, cerca de Rosario, mientras que el otro se encuentra en Esquina, Corrientes.

Aunque también trabaja con cultivos como soja y maíz, el principal negocio está en la producción porcina. El proyecto comenzó en 2014 con unas 500 madres y, diez años después, ya había alcanzado las 4.500, con la intención de continuar aumentando esa cifra.

La empresa también avanzó con la elaboración de chorizos y hasta sus nombres guardan relación con la historia personal y futbolística del rosarino. Cherú era el apodo con el que lo conocían desde chico, mientras que Prasinoi y Fiore hacen referencia al Panathinaikos y la Fiorentina, dos de los clubes europeos por los que pasó durante su carrera.