El Abierto de Australia generó beneficios económicos récord de casi u$s500 millones Por Eduardo Perimbelli + Agregar ámbito en









El primer Grand Slam del año tenístico, celebrado en enero, aumentó sus beneficios en un 27% respecto al año pasado, mientras que generó u$s378 millones (549,6 millones de dólares australianos) para la economía de Melbourne y creó 2.547 puestos de trabajo.

El Open de Australia 2026 alcanzó cifras históricas tanto dentro como fuera de las pistas. @AO

El Abierto de Australia 2026 estableció nuevos hitos, batiendo récords de asistencia, atrayendo una cantidad sin precedentes de visitantes a Melbourne y generando beneficios económicos récord para el estado de Victoria.

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El Australia Open de 2026 alcanzó cifras históricas tanto dentro como fuera de las pistas. Según un informe de impacto económico publicado por Tennis Australia, el primer Grand Slam de la temporada generó un beneficio económico récord de u$s498 millones (722,3 millones de dólares australianos) para el estado de Victoria, lo que supone un aumento del 27% respecto al año pasado, cuando fue de u$s390 millones (565,8 millones de dólares australianos). De esta forma se consolidó como uno de los eventos deportivos más importantes del país.

Las cifras históricas del Australia Open El torneo, que se celebra en Melbourne, generó u$s378 millones (549,6 millones de dólares australianos) para la economía de la ciudad. Además, produjo más de u$s358 millones (519,9 millones de dólares australianos) para la economía de la región de Victoria, que ha llegado al total de u$s2.700 millones (3.900 millones de dólares australianos) en los últimos diez años. A su vez, generó un total de 2.547 puestos de empleo. De los cuales, 803 fueron en el sector de alojamiento, hoteles y cafeterías, 191 en el comercio minorista, 113 en el transporte por carretera y 70 en los servicios de construcción.

En cuanto a los datos de asistencia, el Open de Australia también registró sus mejores cifras. En su última edición, más de 1,3 millones de aficionados asistieron durante las tres semanas del evento, incluyendo 217.999 personas en la semana inaugural, en la que no había todavía partidos de los cuadros principales. Mientras que en los últimos diez años, más de 8.100.000 millones de personas asistieron al torneo. El jueves 22 de enero se registró la mayor afluencia de público en la historia del Open de Australia, con 103.956 aficionados que pasaron por las puertas.

CARLOS ALCARAZ El español Carlos Alcaraz, que se coronó este año campeón se llevó un prize money de u$s2.8 millones (4.1 millones de dólares australianos). @ATP Tour

Además, el torneo impulsó significativamente el turismo local, con más de 705.000 noches de hotel reservadas por visitantes, un incremento del 59,2 % respecto a la edición de 2025. Desde Tennis Australia destacaron que el torneo se convirtió en mucho más que una cita deportiva. Su director ejecutivo, Craig Tiley, subrayó que el Open representa un motor económico clave para Victoria y una plataforma internacional que proyecta la imagen de Melbourne ante millones de personas en todo el mundo. Las audiencias televisivas también fueron millonarias, ya que tuvo un alcance global acumulado de 2.200 millones de personas con más de 781 millones de horas de visualización. Se emitieron un récord de 136.769 horas de cobertura en todo el mundo, siendo Australia, China, Estados Unidos, Japón y Polonia los cinco países con mayor número de horas de visualización. Además, también fue la edición más vista en Estados Unidos en más de una década, con 100 millones de horas de visualización. El crecimiento de la audiencia se logró en todos los grupos demográficos, destacando un aumento interanual del 61% en el público de 18 a 34 años. El prize money supuso otro récord en el Open de Australia, que rompió su techo y aumentó un 19% en comparación con la temporada pasada, cuando Jannik Sinner, ganador en 2025, se hizo con u$s2,5 millones (3,6 millones de dólares). El español Carlos Alcaraz, que se coronó este año campeón, se llevó un prize money de u$s2,8 millones (4.1 millones de dólares australianos), misma cantidad que la campeona femenina, Elena Rybakina.