Thiago Tirante avanzó a la tercera ronda del Masters 1000 de Montreal y eliminó a un top 10 de la competición

En casi una hora y media de partido, el argentino se sobrepuso en dos sets ante Taylor Fritz. Además, es el segundo argentino clasificado a la siguiente fase.

Thiago Tirante está pasando por uno de los mejores momentos de su carrera al ganarle a Taylor Fritz , top 7 mejor rankeado del torneo , en el Masters 1000 de Montreal por 7-5 y 6-3 , en tan solo 1 hora y 28 minutos de partido.

La última vez que llegó hasta la tercera ronda de un Master 1000 fue en el de Roma 2026, al superar a Cameron Norrie. Además, posteriormente volvió a avanzar y quedó eliminado en octavos de final contra Daniil Medvedev. Por otro lado, la primera vez que consiguió llegar hasta esta instancia también fue en este año. En abril logró vencer a Tommy Paul en el Madrid Open, aunque quedó eliminado en el tercer partido frente a Norrie.

El otro argentino que logró superar la segunda ronda fue Mariano Navone, quien llegó hasta esta instancia por segunda vez en su carrera, al dar vuelta el resultado contra Valentín Vacherot por 1-6, 6-3 y 6-3, luego de dos horas y cuatro minutos de competencia.

Tirante espera por Raphael Collignon o Alexei Popyrin en la siguiente ronda, que debería disputarse el jueves a las 13.30 horas, y Navone jugará frente al francés Arthur Fils (18°), también el jueves pero a las 12 horas.

Mientras Tirante y Navone ya pasaron de ronda, Francisco Cerúndolo aguarda por su encuentro pautado a las 18 horas frente a Alex Michelsen para intentar repetir lo de sus compatriotas, los argentinos Tomás Etcheverry, Sebastián Báez y Juan Manuel Cerúndolo ya fueron eliminados del certamen.

Navone, a tercera ronda. ATP

El portugués Nuno Borges (55°) eliminó a Etcheverry con un contundente 6-4, 6-2. Casper Ruud (14°) lo sacó a Juanma Cerúndolo con una vapuleante victoria, por 6-1 y 6-2 en 59 minutos; y, por último, Báez se despidió en la segunda fase de la competencia contra Zizou Bergs (34º) por 3-6, 6-3 y 6-2, siendo el argentino que estuvo más cerca de pasar.

El camino de Tirante

El platense cerró el 2025 cosechando uno de los títulos más importantes de su carrera, el Challenger de Szczecin. Gracias a dicha competición, logró obtener los 125 puntos ATP que necesitaba para posicionarse en el top 100 del mundo y comenzar a jugar los Grand Slam del deporte.

En lo que va del año ya pudo jugar en Wimbledon, el Abierto de Australia y el Roland Garros. Este último fue en donde hizo su mejor actuación al llegar hasta la tercera ronda. Por ahora, Tirante se encuentra en el puesto 64 del ranking mundial y tiene casi asegurada su plaza para el US Open que comenzará el 23 de agosto.

El camino de Tirante en 2026. ATP

Por otro lado, en lo que va del Masters 1000 de Canadá, el argentino tuvo que sufrir en su debut, luego de ganarle al anfitrión Duncan Chan –601° con wild card para la qualy–, por 6-3, 1-6 y 7-6 (3). Y, tras esta victoria contra Taylor Fritz, hace que mantenga ese nivel de confianza necesario para intentar no despegarse del top 100.