De cuánto es la fortuna de Callum Turner, el actor y flamante esposo de Dua Lipa

Conocé el recorrido y el crecimiento del flamante artista que se casó con la estrella internacional del momento.

Callum Turner se convirtió en uno de los nombres más comentados de los últimos días tras confirmarse su casamiento con la estrella pop Dua Lipa . El actor británico, que viene construyendo una sólida carrera en cine y televisión, logró posicionarse como una de las figuras más prometedoras de su generación y con varios millones en su cuenta .

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Nacido en Londres en 1990, Turner comenzó su trayectoria como modelo antes de dar el salto definitivo a la actuación. Con el tiempo participó en importantes producciones de Hollywood y ganó reconocimiento internacional gracias a sus papeles en franquicias y series de gran éxito.

Aunque para muchos es conocido por interpretar a Theseus Scamander en la saga "Animales Fantásticos" , en los últimos años también recibió elogios por su trabajo en la miniserie "Masters of the Air", producida por Apple TV+, consolidando así su prestigio dentro de la industria audiovisual.

Recientemente casados, son una de las parejas del momento en el plano iternacional.

La historia de Callum Turner y su carrera en la actuación

Antes de convertirse en actor, Callum Turner trabajó como modelo para marcas reconocidas y llegó a soñar con una carrera en el fútbol. Sin embargo, pronto descubrió su pasión por la interpretación y comenzó a participar en cortometrajes y producciones televisivas británicas.

Su primer gran salto llegó con la película "Queen and Country" en 2014, trabajo que le abrió las puertas a proyectos cada vez más importantes. Más adelante participó en títulos como "Victor Frankenstein", "Assassin's Creed" y "Emma", demostrando versatilidad para adaptarse a distintos géneros cinematográficos.

La popularidad mundial llegó gracias a su papel de Theseus Scamander en las películas de "Animales Fantásticos". Más recientemente interpretó al mayor John "Bucky" Egan en la aclamada serie "Masters of the Air", una producción que volvió a ponerlo en el centro de la escena internacional.

The boys in the boat En 2023 protagonizó la película Remando como un solo hombre. Imagen: Prime Video

Gracias a un argentino: cómo se conocieron con Dua Lipa

La historia de amor entre Callum Turner y Dua Lipa tiene un curioso vínculo argentino. Según contó la propia cantante, ambos se conocieron a comienzos de 2024 y descubrieron que estaban leyendo el mismo libro: "Fortuna", la exitosa novela del escritor argentino Hernán Díaz. Ese detalle se convirtió en el punto de partida de una conexión inmediata.

Aunque sus caminos ya se habían cruzado en otras ocasiones sin llegar a hablar demasiado, fue aquel encuentro en Los Ángeles el que terminó acercándolos. Compartir intereses literarios y largas conversaciones ayudó a que la relación avanzara rápidamente.

Meses después oficializaron el romance durante el Festival de Glastonbury y, en junio de 2025, Dua Lipa confirmó su compromiso. Finalmente, la pareja celebró una boda íntima en Londres a fines de mayo de 2026, rodeada únicamente por familiares y amigos cercanos.

The boys in the boat Es una de las más recientes que le tocó protagonizar. Imagen: Prime Video

Fortuna de millones: el patrimonio de Callum Turner

Gracias a su extensa carrera en cine, televisión y modelaje, Callum Turner logró construir una importante fortuna personal. De acuerdo con las estimaciones publicadas por portales especializados en finanzas de celebridades, el actor posee un patrimonio cercano a los u$s5 millones.

La mayor parte de sus ingresos proviene de sus participaciones en grandes producciones de Hollywood, especialmente las películas de "Animales Fantásticos", además de series exitosas como "The Capture" y "Masters of the Air". Con nuevos proyectos en camino y una creciente exposición mediática tras su boda con Dua Lipa, todo indica que su patrimonio podría seguir aumentando durante los próximos años.