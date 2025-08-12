El Banco Provincia lanzó una nueva línea de créditos para jóvenes de 18 a 25 años







La banca de microfinanzas de la entidad financiera ofrecerá la herramienta para impulsar proyectos y emprendimientos de jóvenes bonaerenses.

El Banco Provincia ofrece nuevos préstamos para jóvenes. Pexels

El Banco Provincia lanzó "Generación Emprendedora", una nueva línea de crédito orientada a jóvenes bonaerenses de entre 18 y 25 años, con el objetivo de facilitar el acceso al financiamiento e impulsar nuevos proyectos y emprendimientos.

La herramienta de Provincia Microcréditos tiene el objetivo de "facilitar el acceso al financiamiento, ofrecer un acompañamiento personalizado y promover el desarrollo de nuevas iniciativas productivas" en toda la Provincia de Buenos Aires, anunció el banco.

La banca de microfinanzas ofrecerá préstamos con una bonificación de hasta 10 puntos porcentuales (p.p.) de tasa, que se efectiviza mediante la devolución de hasta $400.000 directamente en la caja de ahorro del trabajador/a que tome el crédito.

Al respecto, el presidente de Provincia Microcréditos Alejandro Formento señaló que "los jóvenes tienen más dificultades para acceder al crédito por su falta de antecedentes financieros y de patrimonio". "En este contexto de caída de la actividad económica y de castigo al consumo minorista, esa situación es todavía más difícil", añadió.

"Desde la banca pública tenemos la decisión de acompañar el potencial y la fuerza de la juventud en PBA que quiere progresar y ahora cuenta con una nueva herramienta para construir su propio futuro", completó.

Requisitos y montos de la nueva línea de crédito Quiénes pueden acceder: jóvenes de entre 18 y 25 años al momento de la liquidación del préstamo, que no posean historial crediticio en CENDEU.

jóvenes de entre 18 y 25 años al momento de la liquidación del préstamo, que no posean historial crediticio en CENDEU. Destino: financia tanto proyectos de inversión como la compra de capital de trabajo.

financia tanto proyectos de inversión como la compra de capital de trabajo. Monto máximo de préstamo: Hasta 16.1 millones o 50 salarios mínimos, vitales y móviles SMVM.

Hasta 16.1 millones o 50 salarios mínimos, vitales y móviles SMVM. Tasa de interés: 61% para inversión, 66% para capital de trabajo.

61% para inversión, 66% para capital de trabajo. Plazo: Hasta 5 años, sin limitaciones y adaptándose a las necesidades del proyecto.

Hasta 5 años, sin limitaciones y adaptándose a las necesidades del proyecto. Vigencia: Hasta el 31 de diciembre de 2025 o hasta agotar el cupo de $70 millones en bonificaciones totales o $1.000 millones en créditos otorgados. Desde hace 15 años Provincia Microcréditos ofrece servicios financieros y acompañamiento integral para trabajadoras y trabajadores independientes de la Provincia de Buenos Aires, con el objetivo de promover su crecimiento económico a través de la inclusión financiera y la capacitación productiva, con productos y servicios tecnológicos innovadores.