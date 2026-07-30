El bioetanol gana terreno y dispara una inversión de u$s70 millones

La cordobesa Bio4 ampliará su capacidad de producción hasta 2028 luego de completar una expansión del 25%. La decisión se apoya en las expectativas de una mayor demanda del combustible renovable.

Bio4 inició sus operaciones en 2012 con la primera planta argentina de bioetanol elaborado a partir de maíz. Desde entonces fue incorporando nuevos procesos industriales hasta convertirse en una biorrefinería.

La cordobesa Bio4 anunció un nuevo plan de inversiones por u$s70 millones para los próximos tres años con el objetivo de ampliar su capacidad de producción de bioetanol y superar los 900 metros cúbicos diarios hacia 2028. La decisión llega luego de completar una expansión que incrementó un 25% su capacidad instalada y en un contexto de expectativas por un posible crecimiento del mercado de los biocombustibles.

La empresa, que opera en Río Cuarto , busca posicionarse entre las principales productoras de bioetanol del país en un momento en que el sector sigue de cerca la discusión sobre un nuevo marco regulatorio que impulse una mayor participación del biocombustible en las naftas.

Actualmente, el corte obligatorio establecido por la Ley 27.640 es del 12% , aunque el sector sostiene que el porcentaje efectivo ronda el 15% como resultado del volumen incremental acordado entre productoras y petroleras. Paralelamente, el Gobierno continúa actualizando mensualmente el precio regulado del bioetanol destinado a la mezcla obligatoria.

Según informó la compañía, la ampliación recientemente finalizada comenzó a planificarse hace más de dos años y forma parte de una estrategia de crecimiento de largo plazo.

Con la nueva etapa de inversiones, la planta demandará alrededor de 800.000 toneladas de maíz por año , materia prima que constituye la base del proceso industrial. Si bien representa una porción reducida frente a las más de 40 millones de toneladas que Argentina exportaría en la actual campaña, para Bio4 significa profundizar el agregado de valor en origen.

"Las inversiones industriales se planifican con mucha anticipación. Mientras terminamos un proyecto ya estamos trabajando en el siguiente. Creemos que el bioetanol y sus coproductos van a tener un espacio cada vez más importante y queremos estar preparados para acompañar ese crecimiento", afirmó Tomás Beamonte, CEO de la empresa.

El ejecutivo señaló además que cada ampliación incorpora nuevas tecnologías y mejoras de procesos para elevar la eficiencia operativa y fortalecer el desarrollo de los equipos de trabajo.

El anuncio coincide con un escenario internacional que muestra una creciente demanda de combustibles renovables. Entre los antecedentes recientes, la naviera CMA CGM realizó un viaje comercial entre Brasil y Asia utilizando bioetanol como parte de su estrategia de transición energética, mientras que Brasil aprobó elevar temporalmente el corte obligatorio de etanol en las naftas del 30% al 32% (E32), una medida que el sector considera una señal favorable para la expansión del mercado.

En Argentina también avanza el debate sobre una reforma del régimen de biocombustibles, que contempla la posibilidad de habilitar mezclas superiores e incluso el uso de vehículos Flex Fuel, aunque todavía no existe una definición legislativa.

El fuerte de la cosecha de maíz en el norte se realiza entre julio y agosto, por lo que sus productores no podrán beneficiarse con la baja de las retenciones.

De planta de bioetanol a biorrefinería

Bio4 inició sus operaciones en 2012 con la primera planta argentina de bioetanol elaborado a partir de maíz. Desde entonces fue incorporando nuevos procesos industriales hasta convertirse en una biorrefinería, un modelo que aprovecha una misma tonelada de maíz para obtener distintos productos.

Además de bioetanol, actualmente produce aceite de maíz, alimentos para nutrición animal, energía renovable y biofertilizantes, bajo un esquema basado en la economía circular.

La nueva inversión apunta precisamente a profundizar esa integración industrial mediante la incorporación de nuevas tecnologías y mejoras de eficiencia, con la expectativa de capturar una demanda creciente de biocombustibles tanto en el mercado local como en nuevas aplicaciones vinculadas al transporte y la