Dejó la escuela, empezó a trabajar a los 14 años para ayudar a su familia y creó un imperio de millones

Tuvo que trabajar en su infancia, pero consiguió convertirse en un empresario con miles de millones.

Lograr millones requiere un gran esfuerzo , por lo que es común ver historias de grandes empresarios que comienzan desde la nada y terminan forjando imperios que dominan distintas industrias. Aunque no todos han tenido que atravesar inicios tan complicados.

Cho Tak Wong supo lo que era crecer en abundancia, y cómo las vueltas de la vida dejaron a su familia en la ruina. Pero, desde las cenizas y a una edad muy temprana, aprendió todo lo necesario para convertirse en uno de los multimillonarios más grandes que se han visto.

Nació en 1946, en Fuqing, una ciudad de la provincia de Fujian. En una familia que supo ser de las más adineradas, pero que perdió todo al huir de la guerra civil china . Su infancia, que inició plagada de lujos, lo llevó a una realidad muy distinta y lo obligó a trabajar desde a los 14 años .

Salió de la pobreza para convertirse en uno de los empresarios con más millones de toda China.

Abandonó sus estudios para colaborar en su hogar y en su primer trabajo se desempeñaba como ayudante para darle de comer pasto a los bueyes. Allí aprendió distintos oficios, observando de cerca todo su alrededor, y su primer negocio fue la compra y venta de hojas de tabaco, algo que era ilegal en su país.

Logró asentarse y, en 1983, era gerente de ventas en una fábrica de vidrio para medidores de agua. Ahorró lo suficiente y se hizo con la fábrica. Dos años después, al ver que en Japón mudaban las empresas de autos hacia China, empezó a producir cristales para automóviles.

Para 1987, ya había fundado el Grupo Fuyao, el cual, en 1993, ya cotizaba en la Bolsa de Valores de Shanghái. Logró conseguir la aprobación del gobierno e invirtió 220 millones de dólares para instalar una planta en Rusia, lo que terminó de expandir el negocio a lo largo del mundo y se posicionó como un poderoso empresario.

Miles de millones: el patrimonio de Cho Tak

Actualmente, su fortuna se estima en 1.2 mil millones de dólares, según distintos medios especializados. Todo proviene de su rol como presidente del Grupo Fuyao, en el cual, una vez que se retire, quedará al mando de su familia, después de enseñarles los secretos del negocio.

Es considerado uno de los mayores filántropos de China, inspirado por el empresario estadounidense Andrew Carnegie. Estableció la Fundación Heren y donó 300 millones de acciones de su compañía. En 2012, realizó una inversión de 580 millones de dólares destinada a obras de caridad, con focos en la educación de los niños en su país.