Un invento millonario y futurista: las nuevas zapatillas eléctricas para correr más rápido con menos esfuerzo







La innovación llegó a los pies: una tecnología que mueve millones y transforma la forma en que se corre, se entrena y se compite.

Una combinación de ingeniería avanzada y diseño deportivo que ya atrae a millones. Freepik

La tecnología sigue revolucionando la forma de moverse. En un mundo donde millones buscan mejorar su rendimiento sin agotar energía, los avances en el calzado deportivo abren caminos impensados. Nike redobla su apuesta y lanza un producto que cambia por completo la experiencia de correr.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Con una combinación de ingeniería de punta y diseño ergonómico, estas zapatillas generan expectativa global. En las primeras fases de prueba, ya causan impacto por sus prestaciones, pensadas tanto para quienes entrenan como para quienes simplemente quieren moverse con comodidad.

project-amplify-2 Corredores de todo el mundo ponen a prueba la revolución que podría cambiar el entrenamiento para siempre y mueve millones en innovación. Foto: Nike About Invento millonario: las zapatillas para dar un paso más allá Nike presentó el Project Amplify, el primer sistema de zapatillas propulsadas del mundo, diseñado para facilitar el running y las caminatas con mayor velocidad y menor esfuerzo. El diseño incluye un motor liviano, una batería recargable en el tobillo y una correa de transmisión que impulsa cada zancada.

Estas zapatillas utilizan algoritmos creados en el Nike Sport Research Lab, junto con una placa de fibra de carbono que acompaña los movimientos del cuerpo. El objetivo apunta a transformar el desplazamiento diario: desde ir al trabajo hasta sumar unos kilómetros al trote habitual.

Project Amplify está destinado a corredores que no buscan competir, sino disfrutar del movimiento con más potencia. Nike y su socio Dephy realizaron pruebas con más de 400 personas que recorrieron millones de pasos para perfeccionar cada versión.

Inspirado en la revolución de las bicicletas eléctricas, el sistema apunta a facilitar el ejercicio diario. Las pruebas revelaron que reduce el esfuerzo en terrenos complejos y mejora el ritmo sin exigir fuerza extra, algo que redefine la forma en que se vive el deporte cotidiano.

Temas Millones