Le depositaron el sueldo de todos sus compañeros y nunca devolvió la plata: se compró un auto 0KM y una casa

Un trabajador ruso recibió por equivocación una fortuna en su cuenta y decidió quedarse con todo el dinero, a pesar del reclamo de su empresa.

Un depósito bancario cambió rotundamente la vida de un empleado en Rusia. Lo que en realidad tenía que ser un pago de vacaciones, terminó convirtiéndose en una transferencia millonaria , equivalente a los sueldos de muchos de sus compañeros.

Pero en vez de devolver el dinero, el hombre decidió disfrutarlo . Se compró un auto nuevo, se mudó con su familia a otra casa y se metió en una batalla legal con su empresa, que exige recuperar los fondos.

El protagonista de esta historia es Vladimir Rychagov , un trabajador de una fábrica en Khanty-Mansiysk , una ciudad ubicada en el oeste de Siberia. Su sueldo habitual era de unos 581 dólares , pero un fallo de software provocó que en su cuenta aparecieran más de 7 millones de rublos , equivalentes a 87.000 dólares .

Al principio pensó que se trataba de un bono especial o una compensación, ya que entre sus colegas circulaban rumores sobre un premio extra por el buen desempeño del año. Pero pocas horas después, el área contable le informó que se trataba de un error y le exigió que devolviera el dinero .

Rychagov se negó. Según su propio relato, buscó información en internet y concluyó que si el fallo era técnico y no contable, no tenía obligación de devolverlo . Afirmó que el depósito figuraba como "salario" en la orden de pago, lo que, a su entender, le daba derecho a conservarlo.

Tranquilo con su decisión, el trabajador gastó gran parte del monto para comprar un auto 0 kilómetro y una casa nueva en otra ciudad. Poco después, la empresa presentó una demanda y sus cuentas fueron bloqueadas por orden judicial.

El empleador denunció que el depósito estaba destinado a 34 empleados de otra sucursal y que se trataba de una transferencia equivocada. Los tribunales de primera instancia y de apelación fallaron en favor de la empresa, considerando que el pago no correspondía al salario del obrero y debía ser restituido.

Rychagov apeló la sentencia y el caso llegó hasta el Tribunal Supremo de Rusia, que admitió la revisión. De todas formas, el trabajador insiste en que el dinero le pertenece y no planea devolverlo. En medio del revuelo, el director general interino de la fábrica, Roman Tudachkov, aseguró a los medios que el error fue exclusivamente técnico y que la compañía actuará "por la vía legal" para recuperar los fondos.