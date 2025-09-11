El empresario que consiguió una fortuna de miles de millones embotellando agua: quién es Zhong Shanshan

Sin herencias ni padrinos políticos, este empresario chino logró amasar miles de millones y conquistar a millones con su visión de negocio.

Zhong Shanshan lidera Nongfu Spring, la empresa que lo posicionó como el hombre más rico de China gracias a su dominio en el mercado del agua.

Millones de personas consumen agua embotellada a diario, pero pocos conocen al hombre que convirtió ese hábito en una fortuna monumental. En China , un empresario desafió todas las reglas del éxito y escaló hasta la cima sin pertenecer al círculo de siempre.

Hoy su nombre suena con fuerza en los rankings globales. Sin haber heredado empresas ni contactos políticos, Zhong Shanshan se convirtió en uno de los hombres más ricos del planeta gracias a un producto tan cotidiano como esencial: el agua .

Zhong Shanshan transformó una necesidad básica en un imperio que factura miles de millones y abastece a millones de consumidores en China.

La vida de Zhong Shanshan no arrancó en una oficina de lujo. Durante su juventud trabajó como albañil , vendedor de refrescos y hasta reportero. Con apenas 12 años, abandonó la escuela en plena Revolución Cultural. Esa experiencia lo empujó a buscar salidas alternativas, y fue así como empezó a construir su propio destino.

En 1996 lanzó Nongfu Spring , la empresa que lo catapultó a la fama. Su visión fue simple pero certera: ofrecer agua de calidad en un país con serios problemas de potabilidad. La marca creció de forma imparable y logró posicionarse como la más reconocida del mercado chino. No se detuvo ahí: también fundó Wantai Biological , una farmacéutica que multiplicó su valor en plena crisis sanitaria.

Sin el respaldo del Estado ni de grandes familias empresarias, Zhong escaló con una fórmula propia: foco, resiliencia y apuestas certeras. Su historia rompe con el mito del empresario tradicional chino y lo transforma en símbolo de una nueva generación de millonarios hechos a sí mismos.

Miles de millones: el patrimonio de Zhong Shanshan

Zhong alcanzó su punto más alto en 2021, cuando su patrimonio trepó a más de 94 mil millones de dólares, ubicándolo entre los seis más ricos del mundo. Aunque su fortuna osciló con el tiempo, volvió a ocupar el primer lugar en China en 2025 con más de 65,7 mil millones.

La clave de su riqueza radica en su participación mayoritaria en Nongfu Spring y Wantai. Entre ambas empresas controla más del 80% de las acciones, lo que lo convierte en una figura dominante en dos industrias clave: bebidas y biotecnología.