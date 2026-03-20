El famoso músico estadounidense ganó más dinero con café que con 75 millones de discos vendidos

El artista construyó una gran riqueza por fuera del arte y eso hoy genera dudas sobre cuál es su mayor ingreso.

La música le dio fama, pero una inversión temprana lo ayudó a ser multimillonario.

La historia de ciertas figuras del espectáculo no se limita solo a lo que les pasa arriba de un escenario o dentro de un estudio de grabación. En algunos casos, las decisiones que toman lejos del ojo público terminan teniendo un impacto económico mayor que el de su propia carrera artística y logra que generen una fortuna de millones de dólares .

Ese es el caso de un reconocido saxofonista que logró cifras récord en ventas a nivel global, pero cuya fortuna se debe en gran parte por las inversiones que le dieron resultados extraordinarios. Su éxito se debe a su talento, su visión y las oportunidades que aprovechó en el momento justo.

Kenny G , cuyo nombre real es Kenneth Gorelick, nació en Seattle en 1956. Desde joven mostró interés por la música, aunque en la escuela secundaria no logró ingresar a la banda de jazz en su primer intento y tuvo que insistir al año siguiente para conseguir un lugar.

Kenny G invirtió en Starbucks en sus inicios gracias a la recomendación de su tío.

Su primer trabajo profesional llegó a los 17 años, cuando se sumó como músico a la orquesta de Barry White . A partir de ahí, empezó a construir una trayectoria que incluyó colaboraciones con distintos proyectos musicales antes de lanzarse como solista.

El salto definitivo a la fama fue en los años 80, cuando llamó la atención del productor Clive Davis y firmó con su sello. A partir de ese momento, lazó varios discos que cambiaron su carrera. El álbum "Duotones" lo hizo famoso en todo el mundo gracias al tema " Songbird ", uno de los pocos instrumentales que logró ubicarse entre los primeros puestos de los rankings en Estados Unidos.

Más tarde, trabajos como "Breathless" y "Miracles" lo posicionaron entre los artistas con mayores ventas. A lo largo de los años, superó las 75 millones de copias vendidas y colaboró con figuras como Whitney Houston, Celine Dion y Frank Sinatra, entre muchos otros.

Kenny G En los años 90, le dió vida al Frapuccino tras sugerirle a Schultz crear una bebida licuada y dulce estilo "milkshake". Gentileza - Leon Bennett/Getty

Cómo una inversión temprana en Starbucks cambió su vida

Aunque su éxito musical fue contundente, otra decisión que tomó fue fundamental para el crecimiento de su patrimonio. En los años 80, antes de que Starbucks se convirtiera en una multinacional, Kenny G tuvo la oportunidad de invertir en la empresa.

El vínculo surgió a partir del contacto con Howard Schultz, quien impulsaba el crecimiento de la cadena en ese momento. El músico destinó parte de sus primeros ingresos a comprar una participación en el negocio, mucho antes de que la compañía saliera a bolsa.

Por lo que se sabe, Kenny G invirtió una suma relativamente baja en el momento de la oferta pública inicial y habría crecido de forma exponencial con el paso del tiempo. El propio artista reconoció en entrevistas que esa decisión la tomó por intuición. Con el tiempo, amplió su interés por el mercado accionario y participó en compañías tecnológicas y del sector aéreo.

Kenny G Kenny G participó en inauguraciones de tiendas y hasta vendió su música en los mostradores de la cadena. Gentileza - Scott Harrison/Getty

Fortuna de millones: el patrimonio de Kenny G

El patrimonio de Kenny G se estima en aproximadamente unos 100 millones de dólares, aunque ese número exacto podría no reflejar completamente el valor de sus inversiones iniciales. La combinación de los ingresos que generó por su música, sus activos financieros y todas sus propiedades explica el nivel económico en el que se encuentra hoy en día.

Además de su cartera en bolsa, el saxofonista se desarrolló en el negocio inmobiliario. A lo largo de los años adquirió y vendió propiedades en distintas zonas de Estados Unidos, incluyendo residencias muy caras en zonas como California y Washington.

Según documentos recientes, los ingresos acumulados por sus alquileres también son fundamentales en su economía. Estos indican que percibe alrededor de 600.000 dólares mensuales por ese concepto, lo que le garantiza un ingreso muy alto más allá de su actividad artística.

Su formación académica en contabilidad, que eligió como respaldo en caso de no triunfar en la música, fue lo que lo ayudó a manejar sus finanzas.