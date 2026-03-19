De cuánto es la fortuna de Françoise Bettencourt-Meyers y cómo está dentro del "Club de los 100 mil millones"

Supo ser la mujer más rica del mundo y forma parte del reducido grupo de centibillonarios. Conocé su historia.

Françoise Bettencourt-Meyers es una de las figuras más influyentes y millonarias del mundo empresarial y financiero. Heredera del gigante de cosméticos L'Oréal , su nombre se volvió sinónimo de riqueza extrema y poder económico a nivel global, con una presencia constante en los rankings internacionales.

A lo largo de los últimos años, su patrimonio creció de manera sostenida gracias al rendimiento de la compañía fundada por su familia. Esto la llevó a integrar el exclusivo grupo de multimillonarios con fortunas de más de 100 mil millones de dólares, un club muy reducido dentro del ranking mundial y reservado para muy pocas personas.

Además de su fortuna, es conocida por su perfil bajo y por su rol como escritora y filántropa. Sin embargo, su posición dentro del listado de las personas más ricas del planeta la mantiene constantemente en el centro de la escena económica internacional, incluso sin buscar protagonismo mediático.

Françoise Bettencourt-Meyers nació en Francia y es la única hija de Liliane Bettencourt, quien durante años fue la mujer más rica del mundo. Su fortuna proviene directamente del legado familiar vinculado a L'Oréal , la mayor empresa de cosméticos a nivel global y una de las más influyentes dentro de la industria.

Tras la muerte de su madre en 2017, heredó una participación clave en la compañía y pasó a ser la principal accionista a través del holding familiar. Esto la convirtió automáticamente en una de las mujeres más ricas del planeta, consolidando su lugar dentro de la élite económica mundial.

A diferencia de otros multimillonarios, mantiene un perfil discreto y alejado de los medios. Además de su rol empresarial, también se destacó como autora de libros sobre temas religiosos y culturales, lo que muestra una faceta menos conocida de su vida pública.

Su influencia no solo radica en su riqueza, sino también en su peso dentro de una de las industrias más importantes del mundo, como es la belleza y el cuidado personal. Desde su lugar, continúa siendo una figura clave en las decisiones estratégicas de la compañía.

Françoise Bettencourt Meyer Conocé la historia de quien llegó a ser la mujer más rica de todo el mundo. Imagen: Bertrand Rindoff Petroff

De cuánto es el patrimonio de Françoise Bettencourt-Meyers

Según estimaciones de sitios especializados como Forbes, la fortuna de Bettencourt-Meyers alcanzó en 2026 aproximadamente los 100 mil millones de dólares. Este nivel de riqueza la ubica dentro del selecto grupo de los llamados “centibillonarios”, una categoría que muy pocas personas en el mundo logran alcanzar.

Incluso, otras mediciones en tiempo real sitúan su patrimonio en cifras cercanas a los 90 mil millones de dólares, dependiendo de las fluctuaciones del mercado bursátil. Esto refleja el fuerte vínculo entre su riqueza personal y el valor de las acciones de L'Oréal, que pueden variar día a día.

Françoise Bettencourt Meyer Françoise Bettencourt Meyers y su esposo Jean-Pierre Meyers. Imagen: Getty Images

No es la más rica del planeta: quién ocupa el primer puesto del ranking

A pesar de su impresionante fortuna, Bettencourt-Meyers no ocupa el primer lugar entre las mujeres más ricas del mundo. Ese puesto le corresponde a Alice Walton, heredera del imperio Walmart, cuya riqueza creció notablemente en los últimos años llegando a los 134.000 millones de dólares.

En 2026, Walton lidera el ranking con una fortuna que supera ampliamente a la empresaria francesa, lo que la posiciona como la mujer más rica del planeta. De esta manera, Bettencourt-Meyers se ubica en el segundo puesto, aunque sigue formando parte de la élite global de multimillonarios y del exclusivo club de las fortunas de doce cifras.