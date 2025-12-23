Crédito para pymes: BBVA Argentina cerró un acuerdo por hasta u$s150 millones con la IFC para ampliar financiamiento + Seguir en









La entidad cerró un acuerdo con la Corporación Financiera Internacional. Busca fortalecer el crédito de largo plazo destinado a inversión y capital de trabajo del sector productivo.

Alfonso García Mora, vicepresidente de la IFC para Europa, América Latina y el Caribe, y Jorge Bledel, presidente ejecutivo de BBVA en Argentina.

BBVA Argentina concretó una nueva facilidad crediticia con la Corporación Financiera Internacional (IFC), miembro del Grupo Banco Mundial, por hasta u$s150 millones, con el objetivo de potenciar el financiamiento a pequeñas y medianas empresas y reforzar su posicionamiento en el segmento de banca empresas.

La operación permite al banco incorporar fondos de largo plazo a su estructura de fondeo, que serán canalizados hacia proyectos de inversión y capital de trabajo de PyMEs, en un contexto clave para la reactivación económica y la recomposición del crédito productivo.

Más fondeo para inversión y capital de trabajo Con esta iniciativa, BBVA Argentina amplía su capacidad de financiamiento y busca consolidarse como socio estratégico del ecosistema empresarial, priorizando el acceso a recursos estables y de mayor plazo. La entidad apunta a dinamizar el crédito para acompañar planes de crecimiento, modernización y expansión de las PyMEs en todo el país.

“Esta operación con IFC es un paso clave en nuestra estrategia de consolidarnos como el banco de referencia para el ecosistema empresarial. Apostamos a las PyMEs y a las empresas porque son el motor del crecimiento económico, y nuestro objetivo es ofrecerles acceso a financiamiento sólido y de largo plazo que les permita planificar, invertir y crecer”, señaló Jorge Bledel, presidente ejecutivo de BBVA en Argentina.

El regreso de la IFC al financiamiento de largo plazo Desde la IFC destacaron la relevancia del acuerdo para el sistema financiero local. “Tras más de siete años, IFC vuelve a realizar inversiones a largo plazo en el sistema financiero argentino. Este financiamiento permite fortalecer la base de fondeo de BBVA Argentina, facilitando el acceso al crédito a miles de PyMEs, y con ello apoyar el crecimiento del país y la creación de empleo”, afirmó Alfonso García Mora, vicepresidente de la IFC para Europa, América Latina y el Caribe.

La operación se alinea con las prioridades estratégicas de BBVA Argentina, que busca profundizar su rol como banco de referencia para PyMEs, instituciones y grandes empresas, entendiendo que el desarrollo del sector productivo es un pilar central para la recuperación y el crecimiento sostenible de la economía.