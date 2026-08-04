El CUI abrió la inscripción para sus cursos de agosto 2026

El Centro Universitario de Idiomas, principal espacio de enseñanza de lenguas extranjeras de Latinoamérica, abrió el período para anotarse a las propuestas académicas que inician este mes. La fecha límite es el día 19.

El Centro Universitario de Idiomas ( CUI ) abrió el período de inscripciones para sus cursos correspondientes al mes de agosto 2026 en sus modalidades online por Zoom o presenciales. El plazo para anotarse estará vigente hasta el 19/08 , mientras que el inicio de clases está previsto para la semana del 24/08.

La oferta incluye una amplia variedad de días y horarios para estudiar Inglés, Francés, Italiano, Alemán, Portugués, Chino, Japonés, Coreano, Ruso, Español, Hebreo, Catalán, Árabe o Latín con la mejor calidad académica. Asimismo, estarán habilitadas las opciones de cursada virtual o presencial, con una duración de 2, 3 y 4 meses.

Además, el CUI también ofrece cursos de preparación para Exámenes Internacionales, tanto de inglés, como de portugués, coreano y chino .

La propuesta del CUI es una propuesta federal , que aspira a llegar a todos los rincones de nuestro país gracias a las clases por Zoom o de forma Presencial en las Sedes Centro, Facultad de Agronomía, Belgrano o Caballito .

La gran diversidad de herramientas que presenta el CUI hace posible que cada estudiante arme su plan de estudios de la forma que mejor se adapte a sus necesidades, incluyendo la posibilidad de estudiar mediante cursos sincrónicos o por plataforma, brindando una experiencia de aprendizaje flexible, organizada y efectiva.

Inscripciones de Agosto

Las inscripciones son abiertas para toda la comunidad, contando con la posibilidad de diferentes becas, promociones y beneficios y la forma de pago. En esta línea, el CUI brinda medias becas y precios especiales para alumnos, graduados, docentes de la UBA y Universidades Nacionales. También para jubilados y pensionados. Para estudiantes de 16 y 17 años que realicen su primer curso de nivel en el CUI cuentan con ½ beca para comenzar a estudiar.

Los cursos cuentan con nivelación gratuita, sin pago de matrícula y con equivalencias internacionales. Se otorgan Certificados y Diplomas UBA. Y, durante el año, habrá además actividades culturales gratuitas abiertas a la comunidad.

El Centro Universitario de Idiomas (CUI) de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires se ha consolidado como el principal espacio de enseñanza de lenguas extranjeras de Latinoamérica, dado su carácter federal, y acercándole a aquellas personas que tienen el interés o la necesidad de aprender una segunda lengua, la posibilidad de hacerlo.

Cabe destacar que el enfoque del CUI no se limita a la enseñanza del idioma, sino que busca promover una visión integradora que fomente el diálogo entre culturas y realidades diversas en contextos reales. Este compromiso se refleja también en los beneficios y posibilidades otorgadas a estudiantes universitarios y de distintas organizaciones.

Para obtener más información e inscribirse: www.cui.edu.ar o (011) 5353-3000 // 0810 345 3066.