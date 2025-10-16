El Grupo Armani nombró a su nuevo CEO: quién es y a qué se dedicaba antes

El emporio anunció la decisión, a más de un mes de la muerte de Giorgio Armani. Se trata de un antiguo jerarca con más de 20 años en la empresa.

El grupo Giorgio Armani nombró a su nuevo CEO, tras la muerte de su fundado en septiembre pasado. La decisión fue informada este jueves por la propia casa de moda italiana y el hombre que ahora la comandará es un antiguo jerarca de la firma con una sólida carrera.

El fundador mantuvo un férreo control sobre el imperio de la moda que creó hace 50 años. Sin embargo, ahora surge una nueva estructura para su próxima fase.

Marsocci supervisará la venta prevista de una participación del 15%, con prioridad para el conglomerado de lujo LVMH , el peso pesado de la belleza L'Oreal , el líder de gafas EssilorLuxottica u otro grupo de "igual categoría", según se indica en el testamento de Armani en cita a Reuters.

"Su experiencia profesional internacional, su profundo conocimiento del sector y de la empresa, su discreción, lealtad y espíritu de equipo, junto con su cercanía al Sr. Armani en los últimos años, hacen de Giuseppe la elección más natural para garantizar la continuidad con el camino trazado por el fundador", dijo el socio de Armani Pantaleo Dell'Orco, quien además es responsable de diseño masculino y asumió el cargo de presidente de la empresa.

Dell'Orco también fue nombrado recientemente presidente de la Fundación Giorgio Armani, que controla el 30% de los derechos de voto de su imperio empresarial; además, ya controla el 40% de los derechos de voto del grupo de lujo.

El nombramiento de Marsocci (61) fue propuesto por unanimidad por la Fundación, según informó el grupo de lujo. Por otro lado, la sobrina de Giorgio, Silvana, responsable de estilo femenino, será nombrada vicepresidenta, según el comunicado.

Sorpresa por el testamento de Giorgio Armani: sus herederos tendrán que vender su imperio de la moda

El fallecido diseñador Giorgio Armani dio instrucciones a sus herederos para que vendan de forma gradual la casa de moda que creó hace 50 años o busquen una salida al mercado, según su testamento, desencadenando una carrera por el control de la célebre marca y un cambio importante para una firma muy protectora de su independencia y sus raíces italianas.

El diseñador, conocido en el sector como el "Rey Giorgio", falleció el 4 de septiembre, a los 91 años y sin hijos que heredaran su imperio de la moda, que los analistas del sector valoran entre 5.000 y 12.000 millones de euros (entre 5.900 y 14.000 millones de dólares).

El testamento, que consta de dos documentos presentados ante notario en marzo y abril de este año, respectivamente, y a los que tuvo acceso la agencia Reuters, establece que los herederos deben vender una participación inicial del 15% de la firma en los 18 meses siguientes a la muerte de Armani.

Posteriormente, deberían transferir una participación adicional del 30% al 54,9% al mismo comprador entre tres y cinco años después del deceso.