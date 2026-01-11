El increíble invento que no te puede faltar si tu casa es pequeña + Seguir en









En departamentos donde todo cumple doble función, una propuesta de diseño promete sumar descanso sin ocupar lugar.

La cama que aparece solo cuando hace falta y conquista a millones. Pixabay

En plena fiebre por los espacios pequeños, cada metro cuadrado cuenta. Por eso, los hogares buscan soluciones que sumen funciones sin llenar el ambiente. Entre muebles plegables, módulos y guardados inteligentes, aparece una idea que apunta a ganar comodidad y a seducir a millones que viven en departamentos compactos.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Cuando el living también cumple rol de oficina, cuarto y sala de visitas, una cama extra suele ser un problema. Un invento pensado para ocultarse a la vista propone resolver esa tensión con un mueble sobrio que, en segundos, se transforma en un lugar real para dormir.

1003744007354_259851962_1706x960 A simple vista parece un mueble bajo, pero oculta una cama que se despliega en segundos. Foto: Luka Buljan Más espacio y gran comodidad: la cama enrollable que tenés que tener El proyecto se llama ROLL y lo impulsó Luka Buljan, un inventor y emprendedor que presentó la idea en Kickstarter. Su propuesta combina una cama para una sola persona con un mueble de madera de aspecto discreto, similar a una mesita o a un mueble bajo, que se integra sin desentonar.

El punto fuerte está en el mecanismo: con un toque, el sistema despliega la cama sin esfuerzo físico y completa la apertura en alrededor de 30 segundos. No se trata solo de “esconder un colchón”, sino de ofrecer una cama lista para usar en poco tiempo, ideal para cuando llega una visita o cuando el espacio no permite una cama fija.

Por dentro, el mueble guarda una estructura metálica plegable que acompaña el despliegue y actúa como soporte. El colchón no es el típico de emergencia: suma una funda de punto y una espuma viscoelástica de 5 centímetros, además de una capa de soporte que ayuda a mantener una postura más alineada durante el descanso.

El diseño también apunta a lo estético: el mueble incorpora iluminación LED y aberturas que dejan pasar la luz, para encajar en un ambiente moderno y minimalista. Por ahora, el creador ofreció dos versiones (de 160 y de 80 centímetros) y la referencia de precio que circula corresponde al modelo de 160 cm, cercano a los 900 dólares, con venta en modalidad de reserva. El objetivo del creador Según contó el propio Buljan, la idea nació de una necesidad concreta: buscaba una cama para su estudio, pero no quería sumar un sofá que ocupase más de la cuenta. El desafío era lograr una solución que no “gritara” dormitorio en un ambiente que tenía otros usos. Con ese norte, el invento apunta a camuflar una cama en cualquier punto de la casa y convertirla en un mueble más para el living o la oficina. La lógica es simple: que la cama aparezca solo cuando hace falta, sin resignar comodidad ni arruinar la estética del lugar.

Temas Millones