Millones de personas mayores conviven con tratamientos médicos diarios que requieren constancia. En muchos casos, los olvidos generan complicaciones que podrían evitarse con ayuda tecnológica. Por eso, esta innovación podría solucionar no solo la vida de adultos mayores, sino también de cualquier persona con enfermedad crónica.
El invento perfecto para los adultos mayores: nunca más se olvidarán de tomar una pastilla
Llega un aliado tecnológico pensado para millones para quienes necesitan medicación regularmente. A continuación, todos los detalles.
Esta solución, que mejora la calidad de vida de quienes necesitan tomar medicamentos de forma regular y sin errores, es Lumma, un pastillero automático.
Qué es y cómo funciona Lumma, el dispensador inteligente de pastillas
Lumma es un dispositivo automático que organiza, almacena y dispensa medicamentos en horarios exactos. Su diseño prioriza la accesibilidad para adultos mayores y personas con enfermedades crónicas que siguen rutinas farmacológicas estrictas.
Funciona con una aplicación que permite configurar las dosis, los horarios y los tipos de pastilla. Cada vez que llega el momento de una toma, el equipo emite una alerta sonora y libera el medicamento exacto, evitando errores o confusiones.
A diferencia de otros sistemas, Lumma también puede conectarse con celulares de familiares o cuidadores, quienes reciben notificaciones si la dosis no fue retirada a tiempo. Esto permite un control remoto y asistencia en tiempo real.
El dispositivo puede almacenar hasta 28 días de tratamiento y está pensado para cubrir varias tomas diarias sin necesidad de recarga constante. Su objetivo es claro: ofrecer autonomía, seguridad y tranquilidad a quienes lo usan.
