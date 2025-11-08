El rinconcito europeo de Tucumán que promete conquistar tu corazón con su tranquilidad y paisajes







Entre bosques y casas históricas, este rincón de Tucumán se posiciona como un nuevo favorito del turismo que busca tranquilidad y encanto europeo.

Descubrí una joya escondida en Tucumán: arquitectura única, naturaleza y senderos que enamoran a quienes apuestan al turismo local. Guillermo Llamos

Viajar alimenta el alma, pero descubrir joyitas escondidas dentro del país resulta aún más especial. En Argentina, el turismo local crece a pasos firmes, con destinos que sorprenden por su belleza, historia y paz. Algunos rincones poco conocidos se convierten en favoritos de quienes buscan relajarse.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Tucumán guarda uno de esos lugares que parecen salidos de un cuento. Villa Nougués combina naturaleza, arquitectura europea y tranquilidad serrana. Ideal para una escapada que incluya paisajes impactantes, caminatas por senderos de ensueño y una desconexión total del ritmo urbano.

Embed - El lugar EUROPEO atrapado en ARGENTINA ... | Villa Nougués, Tucuman #3 Dónde se ubica Villa Nougués Villa Nougués se encuentra en el departamento de Lules, a unos 25 kilómetros de la ciudad de San Miguel de Tucumán. Rodeada por la Yunga tucumana, ofrece una vista panorámica que la convierte en un mirador natural privilegiado.

La localidad se desarrolla a 1.350 metros sobre el nivel del mar, lo que garantiza un clima fresco y agradable incluso en los meses más calurosos. Su acceso por la ruta provincial 338, llena de curvas y vegetación espesa, ya es una experiencia inolvidable para los sentidos.

Qué se puede hacer en Villa Nougués Actualmente, cientos de turistas eligen Villa Nougués para desconectarse entre paisajes naturales, arquitectura histórica y sabores únicos. Uno de los imperdibles es su iglesia, una capilla gótica de 1918 con piedras a la vista que parece traída desde un rincón europeo.

El casco histórico ofrece joyas diseñadas por el arquitecto Juan Hlawascek: casas antiguas con jardines amplios, la gruta de la Virgen de Lourdes, el Puente Colgante y hasta una cascada en el río Noque. También hay plazas, locales, un anfiteatro a cielo abierto y espacios que invitan a recorrer con calma. Quienes aman la actividad física encuentran en los senderos del bosque una propuesta ideal para caminar, andar en bicicleta o simplemente perderse en la naturaleza. La combinación de tranquilidad, historia y actividades al aire libre transforma a este rincón tucumano en un destino encantador para todo el año. Cómo ir hasta Villa Nougués Desde San Miguel de Tucumán, el trayecto hacia Villa Nougués en auto toma aproximadamente 45 minutos. La ruta es escénica y atraviesa zonas boscosas que anticipan la belleza del destino. También existen servicios de transporte que conectan la capital provincial con esta localidad, lo que facilita el acceso a quienes no cuentan con vehículo propio o prefieren una opción más relajada para viajar.

Temas Turismo