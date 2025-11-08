Donald Trump propuso transferir las subvenciones de las aseguradoras de salud a los ciudadanos

Estos subsidios forman parte del llamado Obamacare, que vencen a finales de 2025. Su idea es los usuarios "adquieran su propia cobertura" y quitárselos a las "pérfidas compañías de seguros".

El presidente de EEUU, Donald Trump , propuso este sábado a la bancada republicana del Senado que impulse una iniciativa para que las subvenciones dedicadas a las compañías aseguradoras del país sean transferidas directamente a los ciudadanos.

Estos subsidios, vinculados a la ley de financiación sanitaria del expresidente demócrata Barack Obama (conocida como Obamacare), comenzaron durante la pandemia de coronavirus.

Además, representan un punto de fricción entre demócratas y republicanos dentro de la contienda en pleno cierre del gobierno, llamado shutdown.

Para resolver la situación Trump "recomendó" a la mayoría republicana del Senado que "los cientos de miles de millones que ahora mismo están recibiendo los 'chupadineros' de las compañías de seguros -para intentar salvar la mala sanidad que proporciona Obamacare- sean dirigidos directamente a la gente".

Obligan a Donald Trump a pagar la totalidad de la ayuda alimentaria que había recortado por el cierre del gobierno

El juez federal de distrito John J. McConnell Jr., ordenó a la administración del presidente de EEUU, Donald Trump, financiar por completo los cupones de alimentos SNAP (Programa Asistencial de Nutrición Suplementaria), de noviembre a partir del viernes.

El Gobierno estadounidense había anunciado que iba a recortar a la mitad la ayuda alimentaría del programa SNAP, una medida que afectaba a más de 20 millones de estadounidenses debido al "shutdown", el cierre de gobierno más prolongado de la historia de EEUU.

Por ello, organizaciones sin fines de lucro demandaron el cumplimiento igualmente de la ley, y la resolución de este jueves le da un alivió a uno de cada ocho estadounidenses. El programa es una pieza fundamental de la red de seguridad social del país. Su costo supera los u$s8.000 millones al mes a nivel nacional.