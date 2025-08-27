El invento que reduce las lesiones cerebrales y puede salvar a millones de personas en el mundo

Una nueva capa inteligente en los cascos promete transformar la seguridad en el deporte. A continuación, los detalles.

BrainShield utiliza capas deslizantes para reducir la fuerza de los golpes y ya protegió a millones en entornos deportivos de alto riesgo.

Cada año, millones de personas alrededor del mundo sufren traumatismos craneales durante prácticas deportivas o accidentes, y muchas de esas lesiones podrían evitarse con tecnología adecuada. Una empresa apostó a cambiar esa realidad con una solución que ya genera impacto global.

El nuevo desarrollo apunta directamente al corazón del problema: reducir la fuerza del impacto sobre el cráneo. Ya se probó con éxito en equipos juveniles y ahora busca escalar a nivel profesional y urbano.

Millones de atletas podrían evitar lesiones gracias a una innovadora tecnología que se adapta a los cascos y reduce el impacto en la cabeza.

BrainShield consiste en una capa adhesiva que se coloca en ambos lados del casco y actúa como una barrera dinámica frente a los golpes. Su diseño utiliza microcapas que se deslizan entre sí, lo que disminuye la transferencia de fuerza hacia la cabeza.

La tecnología nació en Vancouver y surgió tras años de investigación en biomecánica y neuroprotección . El objetivo fue claro desde el principio: crear un sistema accesible que disminuya los riesgos de conmoción cerebral , sin alterar el diseño del casco ni su funcionalidad.

La clave está en cómo maneja la torsión. Cuando ocurre un impacto lateral, las capas internas se desplazan y absorben parte del movimiento rotacional, uno de los factores más peligrosos en los traumatismos cerebrales.

Durante su implementación en escuelas de Canadá, como en el equipo de fútbol de Handsworth Secondary, BrainShield logró un resultado contundente: ni un solo caso de conmoción en toda la temporada. Ese dato ya despierta el interés de ligas deportivas y fabricantes de cascos a nivel internacional.