Millones de personas comparten su día a día con mascotas, pero ahora también pueden sumar una nueva actividad: hacer música juntos. Una empresa lanzó un dispositivo único que permite a los perros convertirse en músicos y hasta formar una banda con sus dueños.
El invento para sumar a tu perro a una banda de música: el innovador instrumento para mascotas
Un piano pensado para perros conquistó a millones con su propuesta: transformar a las mascotas en protagonistas de sesiones musicales únicas.
-
De trabajar en Pinterest a crear su imperio en el mundo cripto: la historia de Devin Finzer
-
Aprovechó su jubilación para emprender y se volvió millonario a los 87 años: la historia de Giuseppe Crippa
Esta propuesta sorprendió en una de las ferias tecnológicas más importantes del mundo. El dispositivo fue diseñado para estimular a los animales y conectar a los humanos con sus compañeros de cuatro patas a través del sonido.
Qué es y cómo funciona TheButter, el piano para perros
TheButter es un instrumento para mascotas que imita las funciones de un piano electrónico. El diseño incluye una interfaz sencilla, táctil y resistente, ideal para que los perros puedan activarla con sus patas sin lastimarse ni romper nada.
Cada botón produce un sonido diferente, lo que genera una experiencia lúdica para el animal. El piano también incorpora luces y respuestas auditivas que refuerzan la participación y la memoria del perro, creando una dinámica de juego musical.
La empresa desarrolladora pensó este invento para perros de todas las edades. Desde cachorros hasta adultos pueden interactuar con el piano, ya sea como parte de una rutina de entrenamiento o simplemente como estímulo sensorial.
La recepción del producto en el CES 2024, donde se presentó por primera vez, generó entusiasmo en el público y en la prensa especializada. La idea de un instrumento musical para perros no solo apunta al entretenimiento, sino también al bienestar animal.
- Temas
- Millones
Dejá tu comentario