El invento para sumar a tu perro a una banda de música: el innovador instrumento para mascotas

Un piano pensado para perros conquistó a millones con su propuesta: transformar a las mascotas en protagonistas de sesiones musicales únicas.

TheButter sorprendió al público con su propuesta: un piano para perros que busca estimular, entretener y conectar a millones de dueños con sus mascotas.

Millones de personas comparten su día a día con mascotas, pero ahora también pueden sumar una nueva actividad: hacer música juntos. Una empresa lanzó un dispositivo único que permite a los perros convertirse en músicos y hasta formar una banda con sus dueños.

Esta propuesta sorprendió en una de las ferias tecnológicas más importantes del mundo. El dispositivo fue diseñado para estimular a los animales y conectar a los humanos con sus compañeros de cuatro patas a través del sonido.

Embed - ZooGears - Jamming songs - Let it be Qué es y cómo funciona TheButter, el piano para perros TheButter es un instrumento para mascotas que imita las funciones de un piano electrónico. El diseño incluye una interfaz sencilla, táctil y resistente, ideal para que los perros puedan activarla con sus patas sin lastimarse ni romper nada.

Cada botón produce un sonido diferente, lo que genera una experiencia lúdica para el animal. El piano también incorpora luces y respuestas auditivas que refuerzan la participación y la memoria del perro, creando una dinámica de juego musical.

La empresa desarrolladora pensó este invento para perros de todas las edades. Desde cachorros hasta adultos pueden interactuar con el piano, ya sea como parte de una rutina de entrenamiento o simplemente como estímulo sensorial.

La recepción del producto en el CES 2024, donde se presentó por primera vez, generó entusiasmo en el público y en la prensa especializada. La idea de un instrumento musical para perros no solo apunta al entretenimiento, sino también al bienestar animal.

