De ser conocido mundialmente por sus actuaciones a perder millones por deudas: que pasó con Chris Tucker

Llegó a trabajar con Quentin Tarantino y ser uno de los actores mejor pago del mundo, pero desapareció del espectáculo.

Gracias a la trilogía de "Hora Punta", Chris Tucker logró ganar millones de dólares y ser conocido en todo el mundo. Si bien era Jackie Chan el protagonista y partícipe de la mayor parte de la acción, él llegó a ser el mejor pago, sobre todo en la tercera parte.

De vez en cuando se cree que puede salir una cuarta parte, pero lo cierto es que Jackie Chan tiene más de 70 años y él no aparece en películas y series hace muchos años . Además, después de su apogeo en el mundo del espectáculo, enfrentó algunas dificultades financieras.

La saga de películas que lo catapultó a la fama y le hizo ganar millones.

Christopher Tucker nació el 31 de agosto de 1971 en Atlanta, Estados Unidos y fue el sexto hijo de Mary Louise y Norris Tucker. Su primer trabajo, de adolescente, fue en un Burger King que era propiedad de su padre. Pero rápidamente se fue de ahí a buscar lo que más deseaba.

Después de graduarse se mudó a Los Ángeles para probar suerte en el espectáculo, específicamente en la comedia . En Atlanta ya había hecho los contactos suficientes para poder sobrevivir allá. Su ascenso fue bastante rápido, después de 2 años de haberse mudado ya era habitué en programas como 'Def Comedy Jam', en HBO, 'Showtime at the Apollo' o como presentador de galas de premios.

Su paso más importante fue en 1995, cuando participó en "todo un viernes", con Ice Cube. Ese éxito recaudó 27 millones de dólares y se convirtió en franquicia 5 años después, pero él ya estaba en otra cosa.

Junto a Bruce Willis y Gary Oldman apareció en "El quinto elemento". Y su siguiente paso fue trabajar con Quentin Tarantino, metiendo el pie en el cine mainstream junto a Samuel L. Jackson y Pam Grier. Después de esto, llegó su mayor éxito, su participación en Hora Punta, junto a Jackie Chan.

Deudas de millones con Hacienda

Después de cosechar sus más grandes éxitos con la trilogía realizada junto a Jackie Chan, llegó a ser uno de los actores mejor pagos de Hollywood. No obstante, al finalizar la tercera parte, tomó otros caminos. Decidió vivir un poco, viajar por el mundo, y realizó trabajo humanitario, con la idea de dar algo al mundo.

Y también tuvo algunos problemas. Además de las teorías conspiratorias sobre su aparición en la isla de Jeffrey Epstein, a la que fue a hablar sobre cómo combatir la pandemia del sida en África, en 2014 llegaron algunos problemas financieros e impositivos.

Ese año llegó a un acuerdo para pagar dos millones y medio de dólares en impuestos provocados, según dijo, por una contabilidad y gestión empresarial deficientes. Además, en 2021 acabó pagando 9,6 millones de dólares más por impuestos atrasados.