El magnate de 102 años que controla un imperio de u$s14.200 millones: la historia de Robert Kuok

A su edad, maneja una de las empresas más importantes de su país y se ganó un apodo que marcó la etapa más destacada de su trayectoria.

Conocido como el Rey del Azúcar, un rubro que le permitió ganar miles de millones , lo más increíble es que a su edad no descansa. Con más de 100 años, este empresario sigue al mando del imperio que construyó desde muy abajo y que lo transformó en una de las personalidades más conocidas de su país.

Robert Kuok supo administrar sus compañías con gran precisión, además de contar con un detalle más que llamativo que termina de explicar su gran presente económico. Mantiene todo en familia, aunque se encarga de que las decisiones importantes cuenten con su aprobación.

Robert Kuok comenzó su carrera empresarial junto a sus hermanos y un primo con una compañía dedicada al comercio de arroz en Malasia . Sin embargo, fue el negocio del azúcar el que terminó marcando su trayectoria y le dio el apodo por el que todavía es conocido.

Fuera de su país, el perfil de Kuok es extremadamente bajo.

En 1959 fundó Malayan Sugar Manufacturing junto a dos socios japoneses y comenzó a expandir sus inversiones en refinerías, plantaciones y molienda de caña. Con el paso de los años, sus empresas ganaron cada vez más peso dentro de la industria azucarera hasta alcanzar una posición dominante en el mercado local.

Durante ese período llegó a controlar cerca del 80% de la comercialización del azúcar en el país y una producción equivalente al 10% de la producción mundial. Con semejante presencia en el sector, el apodo llegó solo: el "Rey del Azúcar".

El crecimiento de ese negocio lo convirtió en una de las figuras empresariales más importantes de Malasia y le permitió ampliar sus inversiones hacia otras actividades que pasarían a formar parte de su conglomerado.

hmetro.com.my Robert Kuok A sus 102 años, mantiene el control de una gran parte del imperio que construyó. hmetro.com.my

Ganancias millonarias: la expansión de su imperio

Tras consolidarse en la industria azucarera, Kuok comenzó a diversificar sus negocios. Uno de los pasos más importantes fue la creación de Shangri-La Hotels and Resorts en 1971, una cadena hotelera de lujo que con el tiempo logró expandirse a más de 70 destinos alrededor del mundo.

La expansión también alcanzó al sector inmobiliario, la logística, el transporte marítimo, el comercio y los agronegocios. A través de PPB Group, el empresario sumó participaciones en actividades como la producción de aceite de palma, el desarrollo de propiedades y la distribución cinematográfica.

Uno de los activos más importantes del grupo es su participación en Wilmar International, considerada la mayor comercializadora de aceite de palma que cotiza en bolsa. La compañía es dirigida por su sobrino, Kuok Khoon Hong, mientras que el magnate conserva una participación significativa dentro del negocio.

La estructura empresarial sigue ligada a la familia. Beau Kuok preside el Grupo Kuok, Kuok Khoon Hua encabeza la inmobiliaria Kerry Properties y la nueva generación participa en inversiones vinculadas a centros de datos para inteligencia artificial a través de K2 Strategic.

Miles de millones: el patrimonio de Robert Kuok

Distintos medios especializados sitúan el patrimonio neto de Robert Kuok en torno a los u$s14.200 millones, una cifra que lo mantiene como la persona más rica de Malasia y uno de los empresarios con mayor fortuna personal de todo el mundo.

Sus negocios abarcan hoteles, bienes raíces, logística, transporte marítimo y materias primas, sectores que continúan generando ingresos en distintos mercados de Asia. A pesar de controlar uno de los mayores conglomerados de la región, mantuvo un perfil bajo durante décadas.