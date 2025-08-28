El magnate indio multimillonario que pasó de los lujos a la ruina: la historia de B. R. Shetty







Supo crear un imperio enorme en el ámbito de la salud, pero terminó perdiendo todos sus millones por errores y engaños.

El colapso del magnate y la pérdida de millones de dólares.

Bavaguthu Raghuram Shetty, o B. R. Shetty, como se le conoce popularmente, fue una de las personas más ricas del planeta, figurando en la lista Forbes de las 100 personas con más millones de la India en 2015 y ocupando el puesto 42 en 2019. Comenzó su carrera como representante médico y, a los 31 años, emigró a Dubái, Emiratos Árabes Unidos, en 1973.

Según informes, Shetty llegó a Dubái con tan solo 8 dólares y trabajó como vendedor ambulante de medicamentos. Sin embargo, en poco tiempo desarrolló contactos con algunas personas ricas e influyentes y, unos años más tarde, estableció el New Medical Center Health (NMC), la primera empresa proveedora de atención médica privada de los EAU, en Dubai.

De un imperio de miles de millones a quedarse sin nada: que pasó con B. R. Shetty El primer hospital con el que comenzó estaba dirigido por su esposa, Chandrakumari Shetty, quien en aquel entonces era la única doctora de la clínica. Hoy en día, NMC es el mayor proveedor privado de atención médica de los EAU, con más de cuatro millones de pacientes al año en 45 centros repartidos en 12 ciudades y 8 países.

Con el paso de los años, la fortuna de BR Shetty se disparó gracias a sus diversificadas y exitosas inversiones, que abarcaron desde la salud y las finanzas hasta el sector inmobiliario. En un momento dado, BR Shetty alcanzó un patrimonio neto de 3.000 millones de dólares (unos 20.000 millones de rupias), lo que lo convirtió en uno de los hombres más ricos del mundo.

Vivió una vida ostentosa, tuvo jets privados y una flota de Rolls Royce, e incluso compró dos pisos enteros en el lujoso Burj Khalifa, además de varias propiedades de lujo en Dubái. Sin embargo, el destino dio un giro cuando, en 2019, la empresa estadounidense de venta en corto Muddy Waters Research presentó acusaciones contundentes en su contra. En una publicación en Twitter, publicó un informe que revelaba que la empresa de Shetty tenía una deuda de mil millones de dólares que se mantenía en secreto para los inversores de la compañía. Además, alegó que Shetty ocultó la deuda a sus inversores y los defraudó exagerando las cifras de flujo de caja. Tras las acusaciones, las acciones de las empresas de Shetty se desplomaron, obligándolo a vender su empresa de 12.478 millones de rupias al consorcio israelí-emiratí por tan solo 74 rupias. Los conflictos legales de B. R. Shetty En 2020, en medio de las investigaciones, B. R. Shetty renunció a su cargo en la junta directiva, y el 8 de abril de ese mismo año, NMC Health entró en concurso de acreedores en el Reino Unido debido a preocupaciones sobre el gobierno corporativo y a la caída en picado del precio de sus acciones. Abu Dhabi Commercial Bank presentó una denuncia penal contra NMC Health ante la Fiscalía General de los EAU, y días después, el Banco Central de los EAU ordenó la congelación de las cuentas bancarias de Shetty y la inclusión de sus empresas en la lista negra. El empresario, en conflicto con la ley, también está siendo investigado en India, y las agencias están iniciando una pesquisa para identificar posibles riesgos para los bancos indios.

