Quién es Saad Kassis-Mohamed, el empresario kuwaití de 24 años que hará una millonaria inversión en Fórmula 1







El joven emprendedor que invirtió millones de euros para que un histórico equipo vuelva ala máxima categoría.

Saad Kassis-Mohamed, el empresario kuwaití de 24 años que hará una millonaria inversión en Fórmula 1 en 2027.

Saad Kassis-Mohamed es uno de los empresarios más jóvenes y destacados de Kuwait. A sus 24 años, el fundador de SKM Capital acumuló un patrimonio millonario y ganó reconocimiento internacional por sus iniciativas en finanzas sostenibles y filantropía. Su inclusión en la lista Forbes 30 Under 30 en la categoría de Impacto Social demostró su compromiso con proyectos que combinan negocios éticos y transformación comunitaria.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Como presidente de la Fundación WeCare, Kassis-Mohamed lideró inversiones millonarias en proyectos sociales alrededor del mundo. La organización destinó fondos a iniciativas en energías renovables, educación y desarrollo económico en comunidades vulnerables. Uno de los proyectos más relevantes fue la financiación de investigación para la producción de diamantes cultivados en laboratorio, una apuesta por la innovación tecnológica y el abastecimiento ético de materiales.

Caterham_F1

Quién es Saad Kassis-Mohamed Kassis-Mohamed nació y creció en Kuwait, donde desarrolló su carrera profesional con un enfoque en negocios sostenibles. Su trayectoria lo llevó a crear SKM Capital, una empresa que ahora negocia la adquisición del nombre Caterham F1 para ingresar a la Fórmula 1 en 2027. El joven empresario busca revivir la marca que compitió en la categoría entre 2012 y 2014, aunque sin asumir las deudas del equipo original.

El proyecto de Kassis-Mohamed incluye la creación de una nueva escudería llamada SKM Racing, con sedes operativas en Silverstone, Reino Unido y Múnich, Alemania. Esta estructura geográfica le permitiría aprovechar el conocimiento técnico de dos de los principales centros de automovilismo en Europa. El plan prevé presentar la documentación oficial a la FIA en 2026 y comenzar las pruebas con un chasis propio en el tercer trimestre de ese año.

La apuesta del empresario en Fórmula 1 La inversión inicial de 280 millones de euros financiará la construcción de instalaciones y la contratación de personal especializado. SKM Racing planea comenzar con un equipo de entre 210 y 230 empleados, con proyección de llegar a 320 en su tercer año de operación. El proyecto también incluye acuerdos con universidades europeas para incorporar jóvenes talentos y conversaciones avanzadas con fabricantes de motores. El camino para ingresar a la Fórmula 1 no será sencillo, como demostró el caso de Cadillac. Kassis-Mohamed deberá superar los requisitos de la FIA y obtener el apoyo de los equipos existentes. Su estrategia incluye asegurar un proveedor de unidades de potencia para 2026 y completar la infraestructura necesaria antes del debut previsto para 2027. El joven empresario confía en que su proyecto, respaldado por un equipo directivo con experiencia en la categoría, podrá superar los obstáculos y convertirse en la duodécima escudería de la parrilla.