De cuánto es la fortuna de Doechii, una de las posibles headliners para el Lollapalooza Argentina 2026

Con la publicación del Line Up cada vez más cerca, la rapera estadounidense es una de las candidatas más fuertes a encabezar la edición argentina del festival.

Mañana por el mediodía se conocerá finalmente el Line Up del Lollapalooza 2026 en Argentina. Hasta ahora hubieron muchas especulaciones acerca de quienes encabezarán el festival y aparecieron nombres como Sabrina Carpenter o Chappel Roan. Sin embargo, otro que dio de qué hablar fue el de Doechii , una rapera estadounidense que se popularizó en las redes sociales.

El Lollapalooza se llevará a cabo durante los días 13, 14 y 15 de marzo en el Hipódromo de San Isidro . Cabe recordar que los headliners el año pasado incluyeron a Olivia Rodrigo, Shawn Mendes, Justin Timberlake y Alanis Morissette, por lo que las expectativas para el próximo año son altas.

Nacida en Tampa, Florida, Jaylah Ji'mya Hickmon , mejor conocida como Doechii, no es ninguna novata en la industria musical. Comenzó su carrera en 2016 cuando subió su primera canción a SoundCloud , “Girls” .Su amor por la música nació gracias a que creció rodeada de este arte, ya que su padre era un rapero conocido como Snatcha Da Boss, mientras que su madre era miembro activo de la iglesia.

Sin embargo, el gran salto de la cantante a la fama llegó en 2021, cuando su canción “Yucky Blucky Fruitcake" se viralizó en TikTok. Desde entonces, publicó varios hits que mostraban su versatilidad en la música, incluido el álbum “Aligator Bites Never Heal", lanzado en agosto de 2024, que le otorgó su primer Premio Grammy como Mejor Álbum de Rap.

Hoy en día, Doechii da de qué hablar en las redes, especialmente desde la salida de una de sus canciones más populares hasta la fecha, “Anxiety”, que también se volvió completamente viral, especialmente en TikTok, debido al sample de la canción “Somebody That I Used To Know” de Gotye. Esta acumula más de 415 millones de reproducciones en Spotify.

Patrimonio neto de Doechii

Doechii 2

Gracias a su gran cantidad de hits, como “DENIAL IS A RIVER” o “What It Is”, hoy en día Doechii logró recaudar una fortuna total de aproximadamente 4 millones de dólares, según el portal web Celebrity Net Worth.

En el aniversario del mencionado álbum, el pasado 4 de agosto, la cantante americana anunció una nueva gira llamada “The Swamp Tour”, en la que visitará varias ciudades de Estados Unidos, como Chicago, Boston, Atlanta, entre otras.