El magnate secreto que salvó su fortuna de 1.000 millones con la jugada más inteligente de la historia

El empresario advirtió una caída inevitable, y lejos de quedarse a buscar una solución, tuvo un movimiento maestro que al día de hoy es celebrado por muchos.

El empresario, de perfil muy bajo, sorprendió a todos con su decisión.

Nacer con una idea y verla convertirse en un éxito global es el sueño de cualquier emprendedor, pero saber cuándo retirarse antes de perder los millones de dólares generados, es un talento que muy pocos poseen. Hay quienes deciden quedarse hasta el final, arriesgando todo lo construido, mientras que otros prefieren asegurar su posición antes de que el escenario cambie.

La historia de este hombre es la de alguien que, habiendo participado en la creación de una de las herramientas más disruptivas del siglo, supo leer las señales de agotamiento de un mercado que parecía no tener techo. Su decisión no fue impulsiva, sino el resultado de entender que las reglas del juego estaban a punto de transformarse.

Douglas Fregin fundó Research In Motion (RIM) en 1984 junto a Mike Lazaridis , su amigo desde la infancia. Esta compañía, que empezó con un pequeño equipo de trabajo, terminó desarrollando el BlackBerry , el dispositivo que durante años fue el estándar de comunicación para empresarios y jefes de Estado en todo el mundo.

Fue fundamental para el desarrollo de una de las tecnologías más utilizadas de su época.

Como vicepresidente de operaciones, se encargó de la parte técnica y el hardware . Fue quien diseñó las placas de circuitos que permitieron que estos aparatos procesaran correos electrónicos de forma inalámbrica, una función que en ese momento no ofrecía ninguna otra marca. Sin su trabajo de ingeniería, el teléfono nunca hubiera alcanzado el liderazgo que tuvo.

A pesar de su importancia en la empresa, siempre mantuvo un perfil muy bajo y evitó cualquier contacto con la prensa. Mientras sus socios eran las caras visibles en conferencias y medios de comunicación, él prefirió trabajar exclusivamente en el desarrollo de los equipos , lo que permitió que su identidad permaneciera casi desconocida para quienes no formaban parte del círculo interno de la firma.

Una huida que le salvó miles de millones de dólares: la salida de Fregin de Blackberry

En 2007, la aparición de nuevos dispositivos Apple, específicamente la creación del IPhone, que contaban con pantallas táctiles, marcaron un quiebre en la industria de la telefonía. En ese contexto, tomó una decisión que lo diferenció del resto de la cúpula directiva: renunció a su puesto en la compañía y vendió todas las acciones que tenía en su poder.

En ese momento, poseía el 2% de la empresa, y la venta se concretó justo cuando el valor de mercado de BlackBerry estaba en su punto más alto. Gracias a ese movimiento, recibió 1.3 mil millones de dólares.

Mientras sus socios mantuvieron sus posiciones y vieron cómo el valor de la empresa caía en los años siguientes debido a la competencia, él se retiró con su capital totalmente líquido, anticipándose a una de las caídas más grandes que se hayan visto en este tipo de sector tecnológico.

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Fortuna de millones: el patrimonio neto de Douglas Fregin

Actualmente, el patrimonio neto de Douglas Fregin está estimado en mil millones de dólares, según distintos medios especializados en el tema. Esta cifra es el resultado directo de haber vendido su participación en la empresa en el momento de mayor cotización bursátil, lo que le permitió evitar las pérdidas que sufrieron quienes permanecieron vinculados a la marca durante su declive.

Con esos fondos, volvió a asociarse con Mike Lazaridis en 2013 para crear Quantum Valley Investments. A través de esta organización, se dedica a financiar a nuevas compañías que desarrollan proyectos tecnológicos en Canadá, utilizando el capital obtenido de su etapa anterior para impulsar nuevos desarrollos.