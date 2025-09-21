El mejor invento para tus planes al aire libre: bebidas siempre frías y fáciles de transportar

La innovación que millones esperaban para sus salidas: una heladera portátil que enfría rápido, resiste todo y se adapta a cualquier terreno.

Millones de personas eligen escaparse al aire libre con el fin de realizar actividades que sirvan para desconectar del ruido, pero no todos cuentan con la herramienta ideal para mantener las bebidas frías por horas. Una solución innovadora llega para cambiar la forma de vivir cada salida.

La tecnología portátil y el diseño inteligente se unen en una heladera que no solo enfría, también acompaña. Sin importar si vas al río, a la montaña o a un camping, este invento fue creado para resistir todo tipo de terrenos y mantenerte fresco durante toda la jornada.

La Litheli FrozenPack Wild no es una heladera común. Está pensada para quienes no se conforman con lo básico. Su batería extraíble permite conservar bebidas heladas por hasta nueve horas sin necesidad de hielo. Además, su diseño compacto y resistente le permite moverse con facilidad por arena, piedras o pasto.

Las ruedas con amortiguación, las correas acolchadas tipo mochila y su estructura reforzada hacen que cualquier traslado sea cómodo y práctico. Ya no hace falta arrastrar una conservadora incómoda. Esta mochila térmica con ruedas va adonde vos vayas, sin importar el terreno.

Pero lo que más sorprende es su potencia: en apenas 15 minutos baja la temperatura interna a niveles ideales para conservar comida y bebidas. Todo esto sin ruidos molestos, gracias a su funcionamiento silencioso de apenas 37 dB. Además, puede cargarse en casa o desde el auto, y sigue funcionando cuando se desconecta.

Con capacidad para 16 litros, espacio para botellas grandes y latas, control por app, y la posibilidad de añadirle mesas, ganchos y soportes, la FrozenPack Wild se convierte en el centro de operaciones de cualquier aventura. Desde una escapada de fin de semana hasta una travesía en bicicleta, esta heladera inteligente te acompaña con estilo y eficiencia.