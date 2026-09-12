Por qué el testamento de Giorgio Armani exige vender su imperio de US$ 8.000 millones

La sucesión diseñada por el fundador abrió un plazo de 18 meses para su compañía y puso a tres gigantes del sector entre los compradores preferidos.

Durante medio siglo, Giorgio Armani se negó a desprenderse del control de la empresa que llevaba su apellido. Mientras otras grandes casas europeas de moda terminaban dentro de conglomerados, él mantuvo una de las últimas compañías independientes del lujo .

De todas formas, antes de morir dejó preparado un futuro muy distinto . Un año después de su fallecimiento, esa hoja de ruta que confeccionó empezó a ponerse en marcha y ahora podría cambiar la propiedad de la firma para siempre.

La primera instrucción establece que el 15% de Giorgio Armani S.p.A. debe venderse entre los 12 y 18 meses posteriores a la muerte del diseñador. Como Armani murió el 4 de septiembre de 2025, el período comenzó en septiembre de 2026 y, en principio, se extiende hasta marzo de 2027. El documento también dejó indicaciones sobre quiénes deberían tener prioridad para comprar esa participación:

También indicó que puede ser otro grupo del sector del lujo de una escala similar a los mencionados. Dos de estas compañías ya tienen una relación directa con Armani. L'Oréal maneja el negocio de belleza y perfumes desde hace años, y EssilorLuxottica produce los anteojos de la firma bajo licencia.

Según la información disponible, esos acuerdos generaron u$s2.300 millones en ventas durante 2025 para ambas empresas. También apareció la posibilidad de dividir ese primer 15% en tres partes y ofrecer un 5% a cada uno de los tres grupos. La compañía no confirmó que esa vaya a ser finalmente la fórmula elegida.

Los grandes grupos del lujo están atentos a los próximos movimientos de la empresa. Magnific

¿Por qué Armani no dejó todo el control a su familia directiva?

La decisión se debe al problema de cómo mantener una compañía construida alrededor de una figura tan fuerte cuando esa persona ya no está. Por años, Armani había manejado las decisiones estratégicas y defendió personalmente la independencia del grupo. Pero también entendió que mantener la misma estructura después de su muerte podía ser difícil.

Por eso, no dejó el futuro exclusivamente en manos de sus familiares o de los ejecutivos que ya trabajaban dentro de la empresa, sino que pensó en estrategias y posibles compradores. La Fundación Giorgio Armani, creada en 2016, va a seguir siendo importante dentro de la estructura, pero su función va a ser proteger los principios y la identidad que el fundador quería mantener.

La primera venta no va a ser el final del proceso, después del 15% inicial, el documento contempla una segunda etapa en la que podría llegar a venderse una participación mucho mayor, transferirse el control o seguir hacia una salida a Bolsa, con preferencia por el mercado de Milán.

La marca tiene negocios que van mucho más allá de la indumentaria. Gentileza - Christophe Archambault

Cuánto tiempo tienen para ejecutar la orden de venta

La primera ventana formal va de septiembre de 2026 a marzo de 2027. De todas formas, fuentes cercanas al proceso aclararon que esos plazos no son tan rígidos. Si las condiciones del mercado no permiten conseguir una suma adecuada, la operación podría demorarse. Eso se tiene que tener en cuenta porque el sector del lujo pasa por un período de menor crecimiento y valuaciones más exigentes.

Actualmente, Armani está valuada entre u$s5.800 millones y u$s8.100 millones. En 2025 facturó u$s2.560 millones y cerró el año con u$s580 millones de caja neta. Pero las ventas retrocedieron un 2,8% a moneda constante, en línea con la desaceleración que afecta a varias compañías del sector.