De cuánto es la fortuna de John Ternus, el nuevo CEO de Apple + Agregar ámbito en









El ingeniero que llegó a la cima de la compañía tecnológica construyó su patrimonio, tras más de dos décadas ligado al desarrollo de sus productos.

El ejecutivo estadounidense en una imagen de archivo relacionada con su trayectoria profesional. Apple

John Ternus asumió uno de los puestos más importantes de la industria tecnológica y quedó al frente de una de las compañías con mayor valor del planeta y posee un patrimonio millonario. Su llegada marca una nueva etapa, después de 15 años con Tim Cook como máximo responsable.

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El ejecutivo, de perfil bajo y con una extensa trayectoria en ingeniería, trabaja en Apple desde 2001. Durante ese tiempo participó en el desarrollo de algunos de los productos más reconocidos de la compañía y escaló posiciones, hasta convertirse en vicepresidente sénior de Ingeniería de Hardware.

Ocupa un lugar clave en la conducción de la compañía tecnológica estadounidense. Quién es John Ternus John Ternus nació en Estados Unidos y se formó como ingeniero mecánico en la Universidad de Pensilvania. Antes de ingresar a Apple trabajó como ingeniero mecánico en Virtual Research Systems, una experiencia que antecedió a una carrera de más de 25 años dentro de la compañía de Cupertino.

Su incorporación a Apple ocurrió en 2001. Desde entonces, su carrera estuvo ligada principalmente al desarrollo de hardware. Ternus supervisó equipos relacionados con productos como el iPad, los AirPods y distintas generaciones del iPhone, entre otras líneas de dispositivos.

Durante sus años en la empresa también estuvo involucrado en cuestiones vinculadas con la confiabilidad y durabilidad de los equipos. Apple destacó su trabajo en materiales, diseño de hardware y procesos destinados a mejorar la vida útil y las posibilidades de reparación de distintos productos.

Su perfil es bastante diferente al de otros ejecutivos tecnológicos conocidos por su exposición pública. Ternus mantiene una presencia discreta y no suele ocupar titulares por cuestiones personales. Su recorrido está más asociado a la ingeniería y los productos, que a la construcción de una imagen mediática. Con 51 años al momento de asumir, Ternus se convirtió en la segunda persona en ocupar el cargo de CEO de Apple, desde la muerte de Steve Jobs en 2011. Su llegada también supone un cambio de perfil: frente a los años de Cook, la compañía queda ahora conducida por un especialista con una extensa experiencia técnica dentro de la propia organización. Patrimonio 2026 de John Ternus, el nuevo CEO de Apple La riqueza personal de John Ternus es de aproximadamente u$s75 millones. El cálculo atribuye buena parte de ese patrimonio a los ingresos acumulados durante sus años en Apple, entre salarios, bonos y compensaciones en acciones. Hay un dato clave para entender cómo se construyó esa fortuna: durante su etapa como vicepresidente, Ternus habría recibido compensaciones anuales que podían ubicarse entre u$s5 millones y u$s10 millones. A esto se sumaron las acciones que fue recibiendo como parte de sus paquetes de remuneración.