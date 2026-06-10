El niño pobre que se convirtió en el multimillonario más improbable de la Fórmula 1: la historia de Bernie Ecclestone

El empresario atravesó una infancia difícil, pero todas esas complicaciones quedaron en el pasado y hoy es una figura que destaca en el paddock del Gran Circo.

El empresario fue una de las caras más importantes del Gran Circo.

La Fórmula 1 es un deporte que apasiona a millones en el mundo, y los principales protagonistas son los pilotos. Sin embargo, dentro del paddock hay caras muy conocidas que no suelen estar en los autos para correr una carrera, aunque eso no quita que jueguen un papel fundamental dentro del deporte.

Si bien Bernie Ecclestone intentó ser parte del Gran Circo dentro de las pistas , el destino lo llevó a lugares mucho más importantes. Esto se magnifica aún más cuando se conoce su origen alejado del lujo que lo rodeó años después.

Ecclestone se convirtió en una de las figuras más importantes del Gran Circo.

Bernard Charles Ecclestone nació el 28 de octubre de 1930 en Suffolk, Inglaterra, en una familia trabajadora cuyo padre era pescador. Durante la Segunda Guerra Mundial se trasladó con su familia a Londres, instalándose en Bexleyheath, donde creció en un entorno de posguerra caracterizado por las limitaciones económicas.

Abandonó la escuela a los 16 años e ingresó a trabajar en una fábrica en Londres, donde realizaba análisis de pureza del gas destinado a la red de suministro. En paralelo comenzaba a operar en la compraventa de motocicletas y repuestos usados, actividad que le permitió generar ingresos propios y experiencia en negociación comercial.

En 1949 creó junto a Fred Compton la empresa Compton & Ecclestone, dedicada a la compraventa de motocicletas y piezas reacondicionadas., Mientras mantenía operaciones independientes en la compra y venta de autos usados, acumulando capital inicial mediante negocios de rotación rápida dentro del sector automotor británico de segunda mano.

Su vínculo con el automovilismo comenzó como piloto en Fórmula 3 a fines de los años 40 sin resultados relevantes, y en 1958 intentó clasificarse en dos Grandes Premios de Fórmula 1, Mónaco y Gran Bretaña, sin lograr los tiempos válidos de la qualy en ninguna de las dos competencias.

Ese mismo año fue manager de Stuart Lewis-Evans, piloto de Vanwall, quien murió tras un accidente en el Gran Premio de Marruecos de 1958 a causa de las heridas sufridas. Este hecho provocó su alejamiento temporal del automovilismo antes de su regreso posterior en un rol completamente distinto.

Embed - The Exclusive Bernie Ecclestone Interview | Discussing the collection plus personal and F1 stories

La entrada a la Fórmula 1

En 1970 volvió al automovilismo como manager de Jochen Rindt, piloto de Lotus. El corredor ganó el campeonato mundial de Fórmula 1 de ese año de manera póstuma tras su muerte en Monza, convirtiéndose en el único piloto en la historia de la categoría en recibir el título después de fallecido.

En 1971 compró el equipo Brabham a Ron Tauranac por aproximadamente u$s120.000, incorporándose como propietario dentro del campeonato en un momento en el que la estructura de la F1 estaba fragmentada entre equipos, promotores y fabricantes.

Durante su gestión en Brabham, el equipo incorporó pilotos como Carlos Reutemann, Niki Lauda y Nelson Piquet, logrando con este último los campeonatos mundiales de 1981 y 1983.

En 1988 vendió Brabham por aproximadamente u$s5 millones, cerrando su etapa como propietario de equipo, pero manteniendo su presencia en el entorno del Gran Circo a través de la gestión de relaciones comerciales y negociación de acuerdos vinculados al campeonato.

Cómo se convirtió en el "Supremo de la F1"

En 1974 participó en la creación de Formula One Constructors Association, mejor conocido como FOCA, junto a otros propietarios de equipos, con el objetivo de negociar de forma conjunta con la FIA y los promotores de carreras, en un contexto donde los equipos buscaban mayor participación en la distribución de ingresos.

Esta organización impulsó la centralización de los derechos televisivos y la negociación colectiva de contratos comerciales, lo que derivó en el “Acuerdo Concorde”. Este sistema estableció el esquema formal de distribución de ingresos entre escuderías y organización del campeonato.

En 1996 se creó SLEC Holdings como estructura corporativa vinculada a los derechos comerciales de la F1, y en 1999 Ecclestone redujo su participación al 25%, manteniendo el control operativo del negocio y la influencia directa sobre su gestión comercial.

En 2005 CVC Capital Partners adquirió la participación mayoritaria del campeonato, y en 2017 Liberty Media compró los derechos del Gran Circo por aproximadamente u$s8 mil millones, momento en el cual Ecclestone dejó la dirección ejecutiva de la categoría.

Miles de millones: el patrimonio actual de Bernie Ecclestone

Actualmente, el patrimonio de Bernie Ecclestone se estima en u$s2.5 mil millones, según distintos medios especializados. El mismo fue construido principalmente a partir de su participación en la estructura comercial de la Fórmula 1, donde durante décadas intervino en la negociación de derechos televisivos, acuerdos de promoción internacional y distribución de ingresos del campeonato.

Esa cifra se ubica por debajo de su pico histórico, que llegó a aproximadamente u$s4.2 mil millones. Su fortuna se redujo pura y exclusivamente por los hechos de su vida personal, especialmente el divorcio con su exesposa Slavica Ecclestone, en el que se estiman transferencias de aproximadamente u$s1.5 mil millones como parte del acuerdo.