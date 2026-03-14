El niño prodigio que se convirtió en millonario con sus trucos: la historia de David Copperfield, el mago más rico del planeta

El artista estadounidense que conquistó la TV, los escenarios y el negocio del espectáculo haciendo ilusionismo en todo el mundo.

Su telento y su visión para los negocios lo llevaron a convertirse en el mago más rico del mundo.

A lo largo de los años, la industria del espectáculo vio surgir a muchos artistas capaces de sorprender al público . Pero la realidad es que solo unos pocos lograron transformar su talento en un imperio de miles de millones como el de David Copperfield .

Durante más de cuarenta años , este ilusionista estadounidense llevó la magia al nivel de una superproducción teatral . Sus shows, especiales televisivos y proyectos empresariales lo ubicaron entre los artistas más exitosos del entretenimiento internacional.

David Copperfield nació el 16 de septiembre de 1956 en Metuchen, Nueva Jersey. Su nombre real es David Seth Kotkin y creció en una familia judía junto a sus padres Rebecca y Hyman Kotkin.

Su trayectoria y estelaridad lo llevaron a convertirse en el mago más exitoso de la historia.

Su fascinación por la magia apareció cuando todavía era muy chico y a los diez años ya practicaba juegos de manos frente a familiares y amigos. Los libros de magia que encontraba en bibliotecas y la figura del legendario escapista Harry Houdini terminaron de despertar su curiosidad.

A los 12 años ingresó en la Society of American Magicians , una de las organizaciones más antiguas del mundo dedicadas al ilusionismo. Fue uno de los integrantes más jóvenes en lograr ese reconocimiento , lo que lo catapultó a la fama dentro del ambiente. Durante la adolescencia ya dictaba clases de magia en la New York University. En esa etapa también adoptó su nombre artístico inspirado en la famosa novela de Charles Dickens .

David Copperfield Su talento lo llevó a ser uno de los magos más rentables de Las Vegas. Gentileza - InsideHook

Su carrera profesional empezó a tomar forma cuando a sus 18 años participó en la versión de Chicago del musical "The Magic Man". Ahí no solo actuó en escena, sino que también colaboró en la creación de ilusiones para el espectáculo. Ese trabajo le abrió puertas en televisión. A fines de esa década apareció en programas nacionales y en 1977 condujo el especial televisivo "The Magic of ABC". La exposición le permitió llegar a millones de espectadores y empezar una serie de especiales que se emitirían durante décadas.

El éxito que lo llevó a convertirse en multimillonario

Durante los años 80 y 90, Copperfield protagonizó algunos de los programas de magia más vistos de la televisión. Sus producciones mezclaban efectos espectaculares con una puesta cinematográfica poco habitual para este tipo de shows.

Entre sus números más recordados está la vez que hizo desaparecer la Estatua de la Libertad ante una audiencia mundial. También sorprendió al público al atravesar la Gran Muralla China, un truco que requirió años de preparación.

Otros números incluyeron levitaciones sobre el Gran Cañón, escapes imposibles y sobrevolar el escenario. Con el tiempo, los espectáculos en vivo se convirtieron en su principal fuente de ingresos. En el año 2000 inició una residencia permanente en el hotel casino MGM Grand Las Vegas. Ahí llegó a realizar hasta tres funciones por día durante gran parte del año.

Ese proyecto se extendió por más de 25 años y atrajo a millones de visitantes a Las Vegas. La venta de entradas generó miles de millones de dólares anuales y convirtió al ilusionista en uno de los artistas más rentables del planeta.

David Copperfield Su pasión por la magia nació cuando era muy chico y generó una gran fortuna gracias a eso. Gentileza - The Guardian

Además de su actividad en Nevada, Copperfield realizó giras internacionales en América, Europa, Asia y Australia. A lo largo de su carrera vendió más de 40 millones de entradas y recaudó más de 4.000 millones de dólares en taquilla. Estos números lo llevaron a romper varios récords mundiales Guinness, entre ellos el de mayor cantidad de tickets vendidos por un artista solista, superando a Madonna y Michael Jackson.

Miles de millones: el patrimonio de David Copperfield

El éxito económico de Copperfield no viene únicamente de los espectáculos. A lo largo de los años también desarrolló inversiones en diferentes sectores. Entre sus proyectos se encuentra el International Museum and Library of the Conjuring Arts, una enorme colección dedicada a preservar la historia de la magia. Ahí se conservan más de 150.000 objetos, entre ellos piezas pertenecientes a Houdini y a pioneros de la magia moderna.

El artista también cuenta con varias propiedades. Sus bienes incluyen residencias en Las Vegas y Nueva York, además de un exclusivo conjunto de islas privadas en Bahamas conocido como Copperfield Bay. La isla principal del complejo es Musha Cay, un destino turístico de lujo que el propio ilusionista transformó en resort.

Gracias a estas inversiones, junto con los ingresos de sus shows y giras, la fortuna del mago supera los 1.000 millones de dólares. Esto lo convierte en el ilusionista con mayor patrimonio de la historia.