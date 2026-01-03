El tradicional restaurante que tuvo que venderse por deudas de millones y cerrará para siempre varios locales + Seguir en









Los hábitos de consumo cambiaron, los costos aumentaron y el panorama económico para las empresas genera temblor.

La histórica cadena que enfrenta una fuerte reestructuración y cierres masivos. Imagen: Freepik

La realidad económica global sigue dejando huellas incluso en comercios emblemáticos que durante décadas formaron parte del paisaje urbano y de carreteras. La presión del aumento de costos operativos, la inflación persistente y los cambios en los hábitos de consumo han golpeado tanto a pequeños negocios como a grandes franquicias que fueron conocidas por millones de personas.

En ese contexto de ajustes y desafíos financieros, una de las cadenas de restaurantes más reconocidas de Estados Unidos anunció que cerrará definitivamente numerosos locales que formaban parte de su red histórica. La decisión, que afecta a decenas de establecimientos, marca el final de una etapa para este ícono de la gastronomía familiar estadounidense. Se trata de Denny's.

Denny's La emblemática cadena de restaurantes estadounidense deberá enfrentar una reestructuración por deudas de millones. Imagen: The Takeout Qué pasó con Denny's Denny’s, la cadena estadounidense de restaurantes conocida por su servicio las 24 horas y su menú clásico de desayunos, almuerzos y cenas, entra en una fase de reconfiguración profunda tras años de presencia en múltiples estados. Fundada en la década de 1950 y con franquicias en diversos países, la marca consolidó su reputación como punto de encuentro familiar y parada frecuente en rutas y centros urbanos.

A pesar de su arraigo histórico, la compañía confirmó que más de 150 de sus restaurantes bajarán sus persianas en Estados Unidos desde los inicios de 2026. Los cierres se concentran en establecimientos con bajo rendimiento, algunos con décadas de antigüedad, contratos de alquiler costosos o ubicaciones que dejaron de ser rentables.

Este proceso de reducción de sucursales no es un retiro total del mercado: Denny’s mantiene aún más de 1.300 restaurantes en operación en Estados Unidos y cerca de 1.500 en todo el mundo, lo que indica que la marca busca centrarse en sus puntos más sólidos mientras cierra los que representan mayores desafíos económicos.

El movimiento forma parte de una reestructuración más amplia que se inició antes de una adquisición reciente de la compañía por cerca de 620 millones de dólares por un grupo inversor, aunque la empresa aclaró que los cierres responden a un plan estratégico para fortalecer su negocio a largo plazo y no exclusivamente a la venta. Cierres masivos: el plan de la nueva administración Para enfrentar la caída en ventas comparables y adaptarse a un mercado más competitivo, los nuevos dueños y la administración de Denny’s definieron un plan de reestructuración que implica el cierre selectivo de locales bajo rendimiento y la concentración de recursos en mercados más rentables. Esta estrategia busca mejorar la rentabilidad global de la marca y asegurar su viabilidad hacia 2026 y más allá. Además de cerrar ubicaciones, la compañía también ha empezado a ajustar otros aspectos operativos para reducir costos y modernizar la oferta. Esto incluye simplificar el menú en algunos locales, enfocar inversiones en remodelaciones de restaurantes estratégicos y explorar formas de incrementar el tráfico de clientes mediante mejoras de experiencia. Aunque la reducción de sucursales representa una salida visible para muchos clientes habituales, desde la administración aseguran que este proceso permitirá fortalecer la marca y generar una base más sólida para futuros desarrollos y posibles aperturas en mercados clave.

