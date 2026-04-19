De explotar granos en YouTube a lograr un imperio médico de millones: la fortuna impensada de Sandra Lee

Sin esperarlo ni buscarlo, encontró un camino en la fama que también le permitió cosechar una fortuna, gracias a los videos que subía en internet.

Pasó de ser una simple doctora a convertirse en una figura importante en los medios y el mundo de los negocios.

Generalmente, quienes irrumpen en la televisión o redes sociales lo buscan constantemente. Entre sus objetivos se destaca contar con millones de dólares y seguidores alrededor del mundo, pero no siempre sale como lo esperan. Sin embargo, también hay casos de quienes, sin quererlo, terminan llegando a la esperada cima.

Sandra Lee era una profesional que buscó mostrar su trabajo en internet, pero jamás esperó lanzar una carrera en paralelo como artista. El hecho de compartir su trabajo como dermatóloga la llevó a adquirir una gran fama y fortuna en muy poco tiempo.

Sandra Siew Pin Lee nació el 20 de diciembre de 1970 en Flushing, Nueva York, dentro de una familia vinculada de lleno a la medicina. Estudió en la Universidad de California en Los Ángeles y luego se graduó en la Facultad de Medicina de la Universidad de Drexel. Más tarde completó su formación en dermatología y sumó experiencia en cirugía de Mohs, una técnica muy utilizada para tratar distintos tipos de cáncer de piel.

Logró convertir sus vídeos en una herramienta que la llevó a ganar una fortuna.

Con esa base, se incorporó al consultorio dermatológico familiar en Upland, que con el tiempo pasó a estar al frente de Skin Physicians & Surgeons junto a su marido, el también dermatólogo Jeffrey Rebish . En esa etapa, su trabajo estaba enfocado en la práctica médica tradicional, con tratamientos de acné, quistes, lipomas, puntos negros y otros cuadros frecuentes.

El cambio llegó cuando comenzó a publicar videos de dichos procedimientos en internet. Aunque abrió su canal de YouTube en 2010, fue a partir de 2015 cuando sus publicaciones empezaron a crecer con fuerza , sobre todo por el interés que generaban las extracciones.

La repercusión en redes la llevó a dar un paso más grande en 2018, cuando firmó con TLC para estrenar Dr. Pimple Popper. El programa amplificó todavía más su alcance porque combinó los casos dermatológicos con el costado humano de los pacientes. A eso se sumó el lanzamiento de SLMD Skincare, su propia línea de cuidado de la piel, con la que convirtió su popularidad en una marca comercial de peso.

Embed - 3 Pacientes que dieron nombres a sus bultos | Dra. Sandra Lee: Especialista en piel | Discovery H&H

Momento delicado: la historia de su derrame cerebral

Después de años de exposición pública por su trabajo y su programa, Sandra Lee atravesó uno de los momentos más difíciles de su vida en noviembre de 2025. Según contó en una entrevista posterior, todo empezó mientras estaba grabando y sintió que algo no estaba bien. En un primer momento creyó que se trataba de un malestar pasajero, pero las señales fueron empeorando con el correr de las horas.

La situación se agravó al día siguiente, cuando aparecieron con más claridad síntomas neurológicos y finalmente acudió al hospital. Allí los médicos confirmaron que había sufrido un accidente cerebrovascular isquémico.

El episodio obligó a interrumpir las grabaciones durante cerca de dos meses y abrió una etapa marcada por la recuperación física y por la incertidumbre sobre su futuro profesional.

Lee reconoció que una de sus mayores preocupaciones fue no poder volver a ejercer con normalidad, sobre todo por la precisión que exige su trabajo en procedimientos dermatológicos y cirugías menores. También admitió que, tras lo ocurrido, sintió miedo al retomar la rutina y que incluso atravesó estrés postraumático. Aun así, con tratamiento, fisioterapia y anticoagulantes, logró una recuperación favorable.

Con el tiempo, la médica volvió a sus actividades y eligió contar públicamente lo que le había pasado para generar conciencia sobre los síntomas de un ACV y la necesidad de actuar rápido.

El patrimonio actual de Sandra Lee

El patrimonio neto de Sandra Lee está estimado en 20 millones de dólares, según distintos tipos de medios especializados. Esto se debe a la carrera que construyó en las redes sociales y la televisión, que le permitieron sumar un dinero extra importante, más allá de lo que conseguía en su profesión.

Gracias a esas ganancias, consiguió adquirir en 2024 una propiedad en Beverly Hills, la cual compró junto a su esposo en una suma de 6.9 millones. En cuanto a su etapa como artista, fue nominada a varios premios, entre ellos al Women's Image Network Award a la Mejor Actriz de Serie de Telerrealidad.