Sacrificó su tesoro más preciado para crear un imperio de miles de millones: la historia de John Schnatter

Se desprendió de uno de sus bienes más queridos para dar marcha a un negocio que lo llevó a la cima de su rubro.

El camino hacia el éxito es duro y suele requerir grandes sacrificios para alcanzar el objetivo de conseguir millones de dólares . Pero en este caso, lo que era una aspiración mucho más baja fue el puntapié inicial para crear un imperio gastronómico conocido en todo el mundo.

Para conseguir esto, el protagonista de esta historia debió desprenderse de su bien más preciado con el objetivo de ayudar a su familia y establecer sus primeros cimientos como emprendedor. Lo que no esperaba era alcanzar un éxito que le permitiera llevar su receta al mundo entero.

John Hampton Schnatter nació en Jeffersonville, Indiana, estudió negocios en Ball State University y durante sus años universitarios trabajó como repartidor de pizzas. Ese contacto temprano con el rubro le dio una experiencia concreta antes de volver a su ciudad para sumarse a Mick’s Tavern , el restaurante que su padre tenía junto a un socio. En ese momento, el local familiar atravesaba dificultades y necesitaba una salida para seguir funcionando.

El cambio llegó en 1984. Schnatter vendió su Chevrolet Camaro Z28 de 1971, usó parte de ese capital para comprar la parte del socio de su padre y destinó el resto, unos 1.600 dólares, a equipamiento para empezar a hacer pizzas . El arranque fue mínimo: adaptó un pequeño espacio en la parte trasera del bar y comenzó a vender desde ahí, casi sin estructura.

Lo que al principio era apenas una incorporación dentro del local empezó a ganar terreno a medida que aumentaba la demanda. La venta de pizzas fue desplazando al resto de la actividad del bar hasta transformarse en el corazón del negocio. Con el tiempo, el lugar dejó atrás su formato original y pasó a operar bajo el nombre Papa John’s , una marca que ya apuntaba a una escala mucho mayor.

Durante los años siguientes, la expansión fue constante. Abrió nuevos locales, consolidó su modelo y terminó saliendo a bolsa en 1993. En ese momento, Schnatter conservaba alrededor del 30% de la empresa, una participación que lo convirtió en multimillonario y que, décadas más tarde, lo hizo recuperar ese mismo auto que fue el puntapié inicial. Sin embargo, esta vez, pagó 250 mil dólares.

Con el paso del tiempo, Papa John’s superó los 5.300 locales, llegó a unos 16.000 empleados y alcanzó ingresos anuales por 1.5 mil millones de dólares. Ese crecimiento lo llevó a rozar el estatus de billonario en su mejor momento.

John Schnatter The Courier-Journal Con el éxito de su restaurante, volvió a recuperar su tan preciado Camaro. The Courier-Journal

La caída de Schnatter de Papa John's

La ruptura con la empresa no se produjo de golpe. Uno de los primeros episodios fuertes apareció en 2012, cuando criticó públicamente una reforma del sistema de salud en Estados Unidos por el impacto que, según planteaba, podía tener en los costos laborales. Esa polémica pasó, pero dejó expuesto que sus declaraciones ya no afectaban solo a su imagen personal, sino también a la marca.

El conflicto volvió a escalar a fines de 2017, cuando responsabilizó a la NFL por el mal desempeño financiero de la compañía y sostuvo que la controversia alrededor de las protestas de jugadores durante el himno estaba perjudicando las ventas. Esa intervención lo volvió a poner en el centro de la escena y agravó la tensión entre Schnatter, Papa John’s y la opinión pública.

La salida empezó a tomar forma en enero de 2018, cuando dejó el cargo de CEO. Meses después, en julio, se conoció que había utilizado un insulto racial durante una conferencia telefónica y ese episodio derivó en su salida total de la empresa.

A partir de ahí, la compañía le quitó el acuerdo de fundador, retiró su imagen del marketing y le prohibió el ingreso a la sede central. En paralelo, las ventas comparables de julio de 2018 cayeron 10%, un dato que mostró el mal momento que atravesaba la cadena.

El impacto sobre su patrimonio fue inmediato. En enero de 2017 había llegado a un patrimonio de nivel billonario en los papeles cuando la acción tocó los 84 dólares. Un año y medio más tarde, tras la sucesión de conflictos, estas habían bajado a 41 dólares y su fortuna estimada se redujo a alrededor de 500 millones.

Más tarde, durante 2019, vendió 7 millones de acciones por 315 millones de dólares y luego se desprendió del resto de su participación, unas 2.9 millones de acciones, por otros 170 millones. Así terminó de cortar su vínculo accionario con la empresa que había creado.

Embed - John Schnatter releases full tape of 2018 'N-word' comment

El patrimonio actual de John Schnatter

El patrimonio actual de John Schnatter está estimado en 400 millones de dólares. Después de vender toda su participación en Papa John’s, su fortuna quedó apoyada en efectivo, bienes y otras inversiones acumuladas a lo largo de los años.

Entre sus activos más fuertes aparecen varias propiedades. Figura con tres residencias en Anchorage, Kentucky, una mansión en Utah, un condominio valuado en 6 millones de dólares en Naples, Florida, y otro departamento de lujo en Deer Valley con un valor cercano a los 23 millones.

Dentro de esa fortuna sobresale una de sus residencias más conocidas, ubicada en Louisville. La propiedad está valuada entre 7 y 10 millones de dólares, se extiende sobre 15 acres y tiene una superficie de unos 1.860 metros cuadrados.