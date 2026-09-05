El nuevo invento contra los mosquitos que parece de película: un laser que los destruirá en el aire

La idea, que hasta hace poco parecía salida de Hollywood, llegó en dos versiones para interiores y exteriores, y sin ningún riesgo para la gente.

Este dispositivo buscará reemplazar los métodos tradicionales para combatir a los mosquitos durante el verano.

Los mosquitos son una molestia difícil de esquivar y un problema que alcanza a millones de personas en distintas partes del mundo. Repelentes, espirales y otros métodos forman parte de las soluciones más conocidas, pero ahora apareció una alternativa bastante más llamativa que parece sacada directamente de una película de ciencia ficción.

Se trata del Photon Matrix Blue Laser Mosquito Air Defense , un dispositivo pensado para combatirlos en espacios exteriores con una función más fácil que su extenso y particular nombre. Su propuesta es bastante literal: detectarlos mientras vuelan, seguir sus movimientos y eliminarlos antes de que lleguen a acercarse a una persona.

El Photon Matrix funciona como una pequeña defensa aérea diseñada específicamente para encontrar mosquitos. Para hacerlo utiliza LiDAR, radar de ondas milimétricas y visión artificial , tecnologías que trabajan juntas para localizar al insecto y seguir su recorrido en tiempo real.

Este dispositivo no daña a ninguna otra especie porque su sistema está diseñado para detectar únicamente a los mosquitos.

Una vez identificado el objetivo, un sistema interno posiciona el láser y dispara un haz azul que lo neutraliza en pleno vuelo. El proceso ocurre de forma automática y está pensado para actuar mucho más rápido de lo que una persona podría hacerlo con las manos.

El escáner tiene un alcance de hasta seis metros y cubre un área en forma de abanico de 90 grados. Según sus creadores, es capaz de reconocer insectos de apenas 2 milímetros y seguirlos incluso cuando vuelan a velocidades de hasta un metro por segundo.

Uno de los puntos importantes es que no dispara contra cualquier cosa que pase por delante. El sistema fue preparado para distinguir diferentes especies de mosquitos y evitar otros insectos voladores, como las mariposas.

Las características claves de este invento

El equipo cuenta con una aplicación desde la que se puede seguir toda su actividad. Allí aparece un mapa de calor con la presencia de mosquitos, un registro de los ejemplares detectados e incluso una clasificación global planteada con una lógica similar a la de un videojuego.

Desde el celular también se puede modificar el alcance y el ángulo de escaneo, además de programar horarios para que el dispositivo se encienda o apague solo. El láser azul del modelo exterior, por su parte, fue elegido principalmente para que el disparo sea visible.

Cuando no está conectado a la corriente, puede funcionar con una batería externa de 20.000 mAh que ofrece alrededor de cuatro horas de autonomía. También existe una base capaz de girar 360 grados, lo que amplía la zona de cobertura.

Photon Matrix desarrolló además una versión para interiores. En ese caso utiliza detección infrarroja y un láser invisible para el ojo humano, pensado para espacios cerrados. Los fabricantes aseguran que ambos modelos trabajan con muy poco ruido, a un nivel apenas comparable con un susurro.

El modelo exterior con láser azul tiene un precio de u$s1.088, frente a un valor original de u$s1.288. La variante infrarroja, en tanto, cuesta u$s988 y originalmente estaba tasada en u$s1.188.