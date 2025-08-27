SpaceX: finalizó con éxito la décima prueba del cohete Starship







El vuelo demostró avances en fiabilidad y seguridad tras resolver algunas fallas previas.

Starship despegó a las 19.30 hora local (20.30 hora argentina) y tras 66,5 minutos de vuelo, completó un amerizaje controlado en el océano Índico, frente a las costas de Australia Occidental.

El vuelo 10 de Starship, el vehículo diseñado por SpaceX de Elon Musk para futuras misiones a la Luna y Marte, se resolvió con éxito luego de dos intentos fallidos que pusieron a prueba la capacidad de la compañía para avanzar en la exploración espacial.

El vehículo está compuesto por el cohete Super Heavy de 122 metros de altura y la cápsula, que en este caso fue la Ship 37. El vuelo se realizó desde Starbase, en el sur de Texas y fue la primera vez que logró su objetivo.

Esto sirvió para comprobar el desempeño de la etapa superior y del propulsor Super Heavy, validar cambios introducidos después de fallas repetidas. Ahora, SpaceX aplicó modificaciones que incluyeron la reducción de la presión en los recipientes de material compuesto, la incorporación de cubiertas protectoras en los tanques durante el ensamblaje y la implementación de nuevos métodos de inspección no destructivos capaces de detectar daños internos.

Las aletas de rejilla del propulsor, que pasaron de cuatro a tres, crecieron un 50% en tamaño, lo que brindó mayor control en el descenso y permitió ángulos de ataque más altos.

Las pruebas del cohete Starship fallidas El lanzamiento estaba originalmente previsto para el domingo anterior, pero problemas técnicos en los sistemas en tierra obligaron a posponerlo. El lunes, el clima jugó en contra y volvió a retrasar la misión. Finalmente, la nave recibió la autorización de la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA), que había concluido poco antes su investigación sobre el fallido Vuelo 9.

