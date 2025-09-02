Ranking de septiembre 2025: las 7 personas más ricas del mundo según Forbes

Elon Musk lidera el ranking de Forbes de las personas más ricas del mundo con una fortuna de más de US$ 415.000 millones. El listado refleja subas y caídas en un mes marcado por la volatilidad.

Forbes dio a conocer el listado de los principales millonarios del mundo del mes de septiembre de 2025.

El listado de las personas más ricas del planeta no se mueve solo por los negocios que cada uno maneja, sino también por la volatilidad de los mercados, los cambios tecnológicos y hasta decisiones políticas que reconfiguran el tablero económico. Septiembre llegó con novedades en la cima, aunque no con grandes sorpresas: Elon Musk sigue primero , mientras que otros referentes de la tecnología y el lujo se alternan posiciones en el top ten.

Si bien el mercado estadounidense cerró agosto en alza, no todos salieron beneficiados. Varios multimillonarios vieron reducir su patrimonio tras caídas bursátiles, especialmente en sectores como el de los chips y el software. Al mismo tiempo, algunos jugadores históricos —como Larry Page y Sergey Brin — aprovecharon el impulso de Alphabet para subir.

En total, las 10 mayores fortunas del mundo suman unos US$ 2,13 billones , apenas un 1% más que el mes anterior.

Con US$ 415.600 millones , Musk amplió su ventaja en la cima. El repunte de Tesla , junto con sus apuestas en SpaceX, X y xAI, le dieron aire, aunque enfrenta demandas en EE.UU. por la conducción autónoma de sus autos.

2. Larry Ellison

El magnate de Oracle acumula US$ 270.900 millones, pero perdió casi 29.000 millones en un solo mes. Su plan de expandir la nube a gran escala quedó en suspenso y eso pegó fuerte en su fortuna.

3. Mark Zuckerberg

El creador de Facebook, hoy al frente de Meta, cuenta con US$ 253.000 millones. Las dudas sobre el gasto en inteligencia artificial y la caída de casi 5% de sus acciones lo hicieron retroceder.

4. Jeff Bezos

El fundador de Amazon suma US$ 240.900 millones. Sus papeles bajaron en agosto y eso le costó unos US$ 5.500 millones. Mientras tanto, Blue Origin sigue buscando su lugar en la carrera espacial.

Larry Page y Sergei Brin, creadores de Google Larry Page y Sergey Brin hoy son multimillonarios.

5. Larry Page

El cofundador de Google escaló gracias al salto de Alphabet. Con US$ 178.300 millones, mantiene firme su lugar entre los cinco más ricos, pese a las presiones regulatorias sobre Chrome.

6. Sergey Brin

Socio de Page en Google, Brin alcanzó los US$ 165.900 millones. Su regreso parcial al frente del desarrollo de Gemini AI le devolvió visibilidad en Silicon Valley.

7. Bernard Arnault

El dueño de LVMH, único europeo en el top ten, posee US$ 154.100 millones. El negocio del lujo no afloja: Dior, Vuitton y Sephora siguen sosteniendo la expansión de su imperio.